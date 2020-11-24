Pandemi gelecekte sinema sektörünü de vurabilir

24 Kasım 2020 Salı, 06:00

Gerçek sinemaseverler “Sinema, sinema salonunda izlenir” diyor ama gerek teknolojinin sağladığı kolaylıklar, gerek yeni yaşam biçimleri derken pandemide koltuklar seyircisiz kaldı! SİSAY, Sinema Salonu Yatırımcıları Derneği tarafından yapılan açıklamada “Koronavirüs salgınının eşi benzeri görülmemiş türde tüm dünyayı etkilediği, martta kapanan ve ağustos ayında kademeli açışa rağmen bazı salonların açılamadığı, sektörün hâlâ zor bir sınav vermekte olduğu, sektöre hizmet vermekte olan AMC Entertainment, Regal gibi markaların, Covid-19 nedeni ile kapandığı, sadece Türkiye’de değil 15 Avrupa ülkesinde de sinemacıların ciddi sınav verdiği” ifade edildi.

Boğaziçi Film Festivali’nin ardından Beyoğlu Sineması, bir yandan vizyon filmleri ve sıra dışı yönetmen David Lynch film seçkisi sunmasına rağmen seyirci sayısı 10’u geçmiyordu. Gençlerin gönüllülük esası ile canla başla çalıştıkları ortam şimdi kapalı.

SİSAY, “Sosyal hayatın normalleşmesine katkı sunmak adına tüm sağlık önlemlerini alarak sinemaları bugüne kadar zarar etmek pahasına açık tutmaya çalıştık. Beş ay büyük özveri ile açık tutmaya çalıştığımız salonlarımızda satılan bilet sayısı geçen yıla göre yüzde 95 düştü.

Avrupa sinemalarının kapanması nedeniyle birçok yabancı filmin global vizyon tarihi ertelendi. Bilet satışının yüzde 65’ini gerçekleştiren yerli yapımcıların ellerindeki hazır filmleri bile vizyona çıkarmaması nedeniyle sinemalarımız neredeyse tamamen içeriksiz kaldı. İflas noktasına gelen sinemalarımızı yaşatmak adına zaruri bir ara vermek durumundayız. Bu zorlu süreci sinema sektörünün en az zararla atlatmasını ve en kısa sürede her şeyin yoluna girmesini umut ediyoruz.”

Yeni yasaklar dahilinde Cumhurbaşkanı tarafından yapılan açıklamada da “Sektörün talebi üzerine sene sonuna kadar Sinema Salonları açılmayacak” dendi.

HİÇ Mİ AÇILMAYACAKLAR?

Bizler Beyoğlu ve İstiklal Caddesi’nin sinemaları, film festivalleri zamanında bir sinemadan ötekine koşturmayla büyüdük. AVM’lerde açılan daha şık salonlar sinema müşterisini cezbetse de Beyoğlu’ndan vazgeçilmemeli. Geçmişte bakkallar terk edildi, marketler tercih edildi. Ama bakkalın veresiye defteri vardı, hesapsız paylaşım, güven vardı, halden anlama vardı, marketlerde ise kredi kartı vardı.

Pandemi koşullarında sinema filmlerini evimizde izliyoruz, ama sinema kucağımızdaki bilgisayardan değil, en iyi görüntü ve ses açısından salonda izlenir! Çıkınca kestane yenir, yağmur altında yürünür, sevgilinin koluna girilir. Pandemi bitince salonlarımıza kavuşmayı umut etmek istiyoruz.