Pandemi gerekçe gösterildi, İGA’nın cezaları iptal edildi

25 Nisan 2021 Pazar, 02:00

Hazine’den garanti ödemelerini almaya devam eden İGA’nın 2020 yılına ait cezalarının iptal edildiği ortaya çıktı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, salgın nedeniyle alınan karar gereği her hafta sonu kısıtlamasında on binlerce yurttaşa ceza kesildiğini anımsatarak “Vatandaşa, esnafa ceza yağdıran iktidar, yandaş şirketleri affediyor” diye konuştu.

CHP’li Akın, iktidarın İstanbul Havalimanı’nı işleten Kalyon, Cengiz, Limak ve Mapa’nın ortak olduğu İGA’ya salgın gerekçesiyle “kira kıyağı” yaptığını anımsatarak “İGA’nın 2020 yılına ait 1 milyar 45 milyon Avro (yaklaşık 10.5 milyar TL) olan kira borcu pandemi gerekçe gösterilerek tamamen silindi.

YURTTAŞA CEZA YAĞDI

İktidar ayrıca verdiği garanti kapsamında İGA’ya 2020 yılı için 230 milyon Avro (yaklaşık 2.3 milyar TL) tutarında ödeme yaptı” diye konuştu. İktidarın yandaş şirketlere yeni bir kıyak yaptığını açıklayan Akın, Devlet Hava Meydanları İşletmesi’nin (DHMİ) İstanbul Havalimanı’nda kurallara uymadığı gerekçesiyle 2020 yılı boyunca İGA’ya kesilen cezaların tamamının iptal edildiğini vurguladı.

İptal işlemine gerekçe olarak salgının gösterildiğine de dikkat çeken Akın, “Pandemi döneminde kısıtlama kararına uymadığı ya da maske takmadığı gerekçesiyle her hafta 10 binlerce vatandaşa ceza yağıyor. Yalnızca geçen pandemi kısıtlamalarına uymadığı gerekçesiyle 33 bin 811 kişiye para cezası kesildi” dedi.