Pandemi ortasında yüz yüze sınav
Öğrencilerin ve eğitim sendikalarının tepkilerine karşın lise sınavları yüz yüze gerçekleştirilmeye başlandı.
Sınavların iptal edilmesini isteyen öğrenciler, sosyal medyada “Öğrenciler ölmek istemiyor” gibi etiketlerle paylaşımlarda bulundu. Sınavların üç hafta içinde tamamlanması öngörülüyor.
Milli Eğitim Bakanlığı, birinci dönem ile ikinci döneme ait gerçekleşmeyen lise sınavlarının mart ayı itibarıyla yüz yüze gerçekleştirileceğini açıklamıştı. “MEB duymuyor” ve “Duymuyorsan istifa” gibi etkiketlerle tepki gösteren öğrencilerin ardından açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “sınavların yüz yüze gerçekleştirilmesi için tüm hazırlıkların tamamlandığını, sınavlardaki ertelemenin yakın zamanda çalışma yükünü daha fazla artıracağını” belirtmişti. Selçuk’un açıklamasının ardından öğrenciler bu kez “Size oy yok” etiketi ile tepkilerini sürdürmüştü. Yüz yüze sınavlar dün itibarıyla başladı.
Her öğrencinin uzaktan eğitime eşit şekilde erişemediğini vurgulayan ve salgını anımsatan öğrenciler, önceki gün de “Öğrenciler ölmek istemiyor” etiketi ile sınavların iptal edilmesi çağrısında bulundu. Eğitim sendikaları da sınavların iptal edilmesi ya da bulaş riski en alt düzeye inene kadar ertelenmesi görüşünde.
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