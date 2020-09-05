Pandemi, sanatı başka boyuta taşıdı
Covid-19 ile hayatımızdaki rutin değişti. Sanattaki “normal” kavramı da bundan nasibini aldı.
Dünya genelinde birçok galeri kapandı, pek çoğu online
olarak devam kararı aldı.
Bu süreçte kuşkusuz sanatçılar hayatı daha çok sorguladı ve
bunu eserlerine yansıttı. Sanatçı Hanefi Yeter, sanat danışmanı Müzeyyen Sanal
ve koleksiyoner Nejat Türkmen ile konuştuk.
SANATÇI,
YAŞADIĞI DÖNEMİN TANIĞIDIR
HANEFİ YETER
(Sanatçı)
Yaşamı ciddiye almak gerekli. Yaşadığın zamanın sorunlarını,
sevinçlerini, kederlerini kendine özgü bir dille sanatına aktarmak çok kolay
bir iş değil. Ve sanatçı ancak yaşadığı dönemi sanatına doğru bir şekilde
aktarmayı başarırsa sanat tarihinde kalabilir. 72 yaşındayım ve ilk defa böyle
bir süreç yaşadım. Hepimiz evlerimize hapsolduk. Ölüm ilk defa bu kadar net bir
şekilde bize kendini hissettirdi. Pandemi bizleri eve hapsettiğinde hayatımızın
ne kadar değerli olduğunu anladık. İnsanoğlunun kendini sorgulaması ve
kendisiyle hesaplaşması gerekiyordu. Mesela şu sıralar Bodrum’a yerleşen çok
kişi tanıyorum. Çünkü evde kalmak doğaya olan ihtiyacımızı ve özlemimizi
artırdı.
MENAJERLİK
ÖNEM KAZANACAK
NEJAT TÜRKMEN
(Koleksiyoner)
Pandemi ile her şey gibi sergiler ve müzayedeler de durma
noktasına geldi. Bildiğiniz bir sanatçının eserlerini online almak kolay. Ama
tanımadığınız sanatçı için bu zor. Eserle duygusal bağ kurmanız, ona yakından
bakmanız, düşünmeniz önemli. Bu sürecin yönetiminde menajerlik “art
consultancy” sistemi önem kazanacak. Sanatçı koleksiyoner buluşması menajerler
tarafından sağlanacak. Ve yeni dönemde Türkiye’de sanat sektöründe eksik olan
kurumsal ve bireysel menajerlik sisteminin gelişeceğini düşünüyorum.
MİLYONLAR
MÜZE GEZDİ
MÜZEYYEN SANAL (Sanat
Danışmanı)
Galeri çalışanlarının büyük çoğunluğu işsizliği yaşadı. Bazı sanatçılar üretimlerine ara vermek zorunda kaldı. Uluslararası sanat pazarları uçuşların iptali ile tamamen durdu. Ama sanat da diğer sektörler gibi bir çıkış yolu ile dijital platformda yerini aldı. Müzeler koleksiyonlarını dijital ortama taşıdılar. Dünyada hiç müzeye gitmemiş, gidememiş kişiler önemli sanat eserlerini görme fırsatını yakaladılar. Ve bu sayede milyonlarca kişi müze gezdi ve sanatla tanıştı. Dünyanın önemli sanat fuarlarından Art Basel, dijital ortamda fuar düzenledi ve yeni alıcılara ulaştı.
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