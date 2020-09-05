Pandemi, sanatı başka boyuta taşıdı

05 Eylül 2020 Cumartesi, 06:00

Dünya genelinde birçok galeri kapandı, pek çoğu online olarak devam kararı aldı.

Bu süreçte kuşkusuz sanatçılar hayatı daha çok sorguladı ve bunu eserlerine yansıttı. Sanatçı Hanefi Yeter, sanat danışmanı Müzeyyen Sanal ve koleksiyoner Nejat Türkmen ile konuştuk.

SANATÇI, YAŞADIĞI DÖNEMİN TANIĞIDIR

HANEFİ YETER (Sanatçı)

Yaşamı ciddiye almak gerekli. Yaşadığın zamanın sorunlarını, sevinçlerini, kederlerini kendine özgü bir dille sanatına aktarmak çok kolay bir iş değil. Ve sanatçı ancak yaşadığı dönemi sanatına doğru bir şekilde aktarmayı başarırsa sanat tarihinde kalabilir. 72 yaşındayım ve ilk defa böyle bir süreç yaşadım. Hepimiz evlerimize hapsolduk. Ölüm ilk defa bu kadar net bir şekilde bize kendini hissettirdi. Pandemi bizleri eve hapsettiğinde hayatımızın ne kadar değerli olduğunu anladık. İnsanoğlunun kendini sorgulaması ve kendisiyle hesaplaşması gerekiyordu. Mesela şu sıralar Bodrum’a yerleşen çok kişi tanıyorum. Çünkü evde kalmak doğaya olan ihtiyacımızı ve özlemimizi artırdı.

MENAJERLİK ÖNEM KAZANACAK

NEJAT TÜRKMEN (Koleksiyoner)

Pandemi ile her şey gibi sergiler ve müzayedeler de durma noktasına geldi. Bildiğiniz bir sanatçının eserlerini online almak kolay. Ama tanımadığınız sanatçı için bu zor. Eserle duygusal bağ kurmanız, ona yakından bakmanız, düşünmeniz önemli. Bu sürecin yönetiminde menajerlik “art consultancy” sistemi önem kazanacak. Sanatçı koleksiyoner buluşması menajerler tarafından sağlanacak. Ve yeni dönemde Türkiye’de sanat sektöründe eksik olan kurumsal ve bireysel menajerlik sisteminin gelişeceğini düşünüyorum.

MİLYONLAR MÜZE GEZDİ

MÜZEYYEN SANAL (Sanat Danışmanı)

Galeri çalışanlarının büyük çoğunluğu işsizliği yaşadı. Bazı sanatçılar üretimlerine ara vermek zorunda kaldı. Uluslararası sanat pazarları uçuşların iptali ile tamamen durdu. Ama sanat da diğer sektörler gibi bir çıkış yolu ile dijital platformda yerini aldı. Müzeler koleksiyonlarını dijital ortama taşıdılar. Dünyada hiç müzeye gitmemiş, gidememiş kişiler önemli sanat eserlerini görme fırsatını yakaladılar. Ve bu sayede milyonlarca kişi müze gezdi ve sanatla tanıştı. Dünyanın önemli sanat fuarlarından Art Basel, dijital ortamda fuar düzenledi ve yeni alıcılara ulaştı.