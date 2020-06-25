Pandemi sürecinde hijyen yine öne çıkıyor
Pandemi sürecinin sona ermesiyle ‘mesafeli sosyalleşmek isteyenler’ için hijyenin öncelik olduğu Kozmonot, konuklarını bekliyor.
Bomonti'nde yer alan Kozmonot Bomonti, ‘yeni normal’ düzende güvenlik önlemlerini en yüksek seviyeye taşıdı.
800 metrekare alanda yer alan mekanda, İçişleri Bakanlığı’nın yönergesine göre, tüm mekanda hijyen kurallarının yer aldığı kuralları sergileniyor, kapı girişlerinde ateş ölçümü yapılıyor, tüm masalarında dezanfektan bulunduruluyor, menülerini temassızlığı esas alarak QR sistemiyle sunuluyor, masalar arasında 1 metre 50 cm mesafe bulunduruluyor, misafilere maske temini sağlanıyor, tek kullanımlık serviç araçları sunuluyor, tüm misafirlerinin ardından sık ve profesyonel temizlikle güvenlik önlemlerini maksimumda uygulanıyor.
Kozmonot Bomonti ön ve arka olmak üzere üzeri tamamen açık, bitki ve dekorasyonuyla ferahlığın hakim olduğu bahçelerinde izole bir atmosfer sunarken, yeni normal düzene göre misafir sayısnı 108 ile sınırlı tutuyor.
Dünya mutfağından seçkin yemek seçeneklerinin yer aldığı, geniş kokteyl menüsü ile Bomonti’de konuklarını bekleyen Kozmonot, hafta içi her gün 14.00- 22.00 saatleri arasında misafirlerini ağırlıyor.
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