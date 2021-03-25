Pandemi tedbirleriyle ARTANKARA başlıyor

25 Mart 2021 Perşembe, 04:00

Koronavirüs tedbirleri kapsamında ATO’da başlayacak ARTANKARA için gerekli tüm hazırlıklar tamamlandı. Fuarda bu yıl, 100’ü aşkın ulusal ve uluslararası galeriler, müzeler, üniversiteler, projeler ve kolleksiyonerlerin yer alacağı atölye, çalıştay ve konferanslar olacak. Etkinlikler fuarın web sayfası www.artfairankara.com ve sosyal medya hesaplarından da duyurulacak. Sürpriz projelerin yer alacağı ARTANKARA’da yine sanatseverlerin yoğun ilgisini çekecek Mehmet Aksoy, Cem Sağbil heykelleri, Galeri Selvin’in standında orijinal bir Picasso eseri yer alacak. Fuar 29 Mart saat 10.00 - 20.00 arası davetiyeli ön izleme ile açılacak ve 18.00’de açılış konuşmalarını takiben gelenekselleşen “Sanatçı Onur Ödülü”, “Kurum Onur Ödülü’’ ve ”Sanata Katkı Onur Ödülü’’ sahiplerini bulacak. Fuarın ikinci gününden itibaren 3 Nisan’a kadar saat 10.00-20.00 arasında tüm sanatseverlere açık olacak.



