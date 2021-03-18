Pandemi uykumuzu kaçırdı

18 Mart 2021 Perşembe, 02:00

Türk Toraks Derneği II. Başkan Yardımcısı Prof. Dr. B. Oya İtil, pandemi nedeniyle uyku kalitemizin bozulduğunu belirterek “Pandemiyle birlikte artan endişeler, aile içi yaşam düzeninde zorunlu değişiklikler, gece uykuların bölünmesiyle uyku kalitemiz bozuldu. Sağlıklı uyku, vücudumuzun bağışıklık ve hormon sistemi, bellek ve konsantrasyon, kardiyolojik, nörolojik ve psikolojik fonksiyonlar gibi birçok fizyolojik sistem için çok önemlidir. Gün içi performansımız ve yaşam kalitemiz de bundan olumsuz etkilendi. Bu nedenle yetersiz ve kalitesiz uyku, birçok önemli olumsuz sağlık sonucuyla ilişkilendirilecek, iş ve trafik kazaları riskleri de artacaktır” uyarısında bulundu.

SOLUNUM ÖNEMLİ

Türk Toraks Derneği Uykuda Solunum Bozuklukları Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Yüksel Peker ise bu yıl “Düzenli Uyku, Sağlıklı Gelecek!” sloganı ile Dünya Uyku Günü’nün kutlandığını ifade ederek özetle şunları dile getirdi: “Yeni yayımlanan bir çalışmamızda Covid-19 hastalarında uyku apne riski yüksek bulunan vakalarda klinik seyrin düşük riskli gruba göre iki kat daha ağır geçtiğini gözlemledik. Uyku apne tanı ve tedavisinin daha etkin bir şekilde yapılmasıyla bu risklerin de azaltılabileceğini düşünmekteyiz.”