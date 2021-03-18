Pandemi uykumuzu kaçırdı
Covid-19 pandemisi döneminde evlere kapanmamız ve sürekli televizyon, cep telefonu gibi ekranlara bağımlı hale gelmemizin yanı sıra uyku alışkanlıklarımız da bozuldu.
Türk Toraks Derneği II. Başkan Yardımcısı Prof. Dr. B. Oya İtil, pandemi nedeniyle uyku kalitemizin bozulduğunu belirterek “Pandemiyle birlikte artan endişeler, aile içi yaşam düzeninde zorunlu değişiklikler, gece uykuların bölünmesiyle uyku kalitemiz bozuldu. Sağlıklı uyku, vücudumuzun bağışıklık ve hormon sistemi, bellek ve konsantrasyon, kardiyolojik, nörolojik ve psikolojik fonksiyonlar gibi birçok fizyolojik sistem için çok önemlidir. Gün içi performansımız ve yaşam kalitemiz de bundan olumsuz etkilendi. Bu nedenle yetersiz ve kalitesiz uyku, birçok önemli olumsuz sağlık sonucuyla ilişkilendirilecek, iş ve trafik kazaları riskleri de artacaktır” uyarısında bulundu.
SOLUNUM ÖNEMLİ
Türk Toraks Derneği Uykuda Solunum Bozuklukları Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Yüksel Peker ise bu yıl “Düzenli Uyku, Sağlıklı Gelecek!” sloganı ile Dünya Uyku Günü’nün kutlandığını ifade ederek özetle şunları dile getirdi: “Yeni yayımlanan bir çalışmamızda Covid-19 hastalarında uyku apne riski yüksek bulunan vakalarda klinik seyrin düşük riskli gruba göre iki kat daha ağır geçtiğini gözlemledik. Uyku apne tanı ve tedavisinin daha etkin bir şekilde yapılmasıyla bu risklerin de azaltılabileceğini düşünmekteyiz.”
Video Haberler
- Tahliye kararı verildi
- Babacan'ın konuşması sırasında dikkat çeken pankart
- Beyaz TV'nin haberi alay konusu oldu
- Başkent'te akıl olmaz olay
- AKP'li Başkan'a CHP'li isimden olay yanıt
- Arabadaki kadın şiddeti sürücüleri şoke etti
- Taciz iddiası! Anan bacın yok mu? deyip dövdüler
- ABD'de bir ilk! Duygu dolu anlar kameraya yansıdı
- 'Şırdancı Bedo' sosyal medyayı ayağa kaldırdı
- Dikkat! Kanserden kısırlığa birçok hastalığın nedeni
En Çok Okunan Haberler
- Koca'ya 'illallah' dedirttiler
- Ekrem İmamoğlu davasında karar açıklandı
- Vekillik düşürüldü; CHP'den peş peşe tepkiler geldi
- Koronavirüs aşısı olanlarla ilgili flaş karar
- HDP'nin kapatılması için dava açıldı
- Gergerlioğlu'nun vekilliği düşürüldü
- Erdoğdu, rezervlerin nereye harcandığını açıkladı
- Büyük yangın! 60'a yakın ev alev alev yandı
- Cumhur İttifakı üyeleri utanıp meclisi terk etti
- Gözaltına alınan yazarımız Aysever serbest