'Pandemi ve hibe desteği' linkiyle dolandırdılar: 6 gözaltı

18 Haziran 2021 Cuma, 18:20

Sivas, İstanbul, Gaziantep ve Şanlıurfa’da, ‘pandemi ve hibe desteği’ görüntüsü adı altında oluşturdukları casus yazılım linkini yurttaşlara kısa mesaj yoluyla yükletip, bu kişilerin banka bilgilerini ele geçirerek dolandırıcılık yapan şebeke ortaya çıkarıldı.

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin yaptığı çalışmayla 6 şüpheli tespit edildi.

Operasyonla gözaltına alınan şüpheliler, soruşturmanın yürütüldüğü Sivas'a getirildi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.