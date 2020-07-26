Pandemi yardımı alan yurttaşlara, zorla AKP üyeliği

26 Temmuz 2020 Pazar, 12:06

Pandemi sürecinde "Sosyal Destek Paketi" kapsamında 1000 lira yardım yapılan yurttaşların kimlik bilgilerinin rızaları dışında kullanıldığı ve AKP üyesi yapıldıkları belirtildi.

Evrensel'de yer alan habere göre, İpekyolu ilçesi Bostaniçi Mahallesi'nde yaşayan ve inşaat işçisi olan Sinan Keleş, AKP’lilerin mahalleye gelerek ev ev dolaşıp kimlik bilgilerini topladığını belirtti.

AKP’lilerin evine geldiğini ve kendisine yardım edeceklerini söyleyerek kimlik bilgilerini talep etiklerini ifade eden Keleş, “Biz de kimlik bilgilerimizi onlarla paylaştık, çünkü yardıma ihtiyacımız vardı. 3 gün sonra telefonuma gelen bir mesajla AKP’ye üye yapıldığımı öğrendim. İrademiz dışında üye yapıldık. Üye olmak istesem gidip kendim üye olurum. Beni zorla üye yapmaya hakları yok. AKP krizin fırsatçılığını yapıyor. İnsanlar işsiz, mağdur ve açlık var. İnsanlarımız da bilmeden onlara kimlik bilgilerini veriyorlar ve bu sonuç ortaya çıkıyor" dedi.

"AKP’YE ASLA ÜYE OLMAM"

Alipaşa Mahallesi'nde yaşayan Muhteber Bora adlı yurttaş da telefonuna gelen mesajla AKP’ye üye yapıldığını öğrendiğini belirtti. E-Devlet uygulamasında AKP üyesi olarak göründüğünü ifade eden Boğa, kimlik bilgilerini kimseyle paylaşmamasına rağmen üye yapıldığını belirtti.

Bora, “Ben AKP'ye üye olmayı hiç düşünmedim. Bu nedenle kendimi çok kötü hissediyorum. AKP Van'da üye bulamadığı için sistem üzerinden otomatik olarak üye yapıyor. Bundan dolayı da suç duyurusunda bulanacağım” diye konuştu.

SOSYAL DESTEK SONRASI ÜYE YAPILDI

Eşi Songül Kayhan’ın AKP’ye üye yapıldığını kendisine gelen mesajla öğrenen Niyazi Kayhan da ne eşinin ne kendisinin bugüne kadar AKP’ye gitmediğini ifade etti.

Nasıl üye yapıldığını anlayamadığını belirten Kayhan, “İradem ve beyanım dışında benim AKP’ye üye yapılmam suçtur. Koronavirüs sürecinde insanlara para getirip dağıttılar. O zaman belli ki alınan kimlik bilgileriyle bizi üye yaptılar. Eşimin adına çıkan 1000 TL ücret sonrası AKP’ye üye yapıldı. Bunu kabul etmiyorum ve şikayette bulunacağım” ifadelerini kullandı.

AKP İL BAŞKANI'NDAN İTİRAF GİBİ AÇIKLAMA

Yaşanan bu usulsüzlükten kısa bir süre sonra AKP İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu'nun “AK Parti Van teşkilatımıza 17 yılda yaptığımız üye sayısının yarısını 1 Temmuz'dan bugüne kadar yaptık. Müthiş bir katılım ve gönül birliği var" açıklaması, yurttaşların aktardıklarını doğrular nitelikte oldu.