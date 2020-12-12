Pandemide en çok bu oyunları oynadık

12 Aralık 2020 Cumartesi, 16:05

Pandemi ile eve kapanan milyonlarca kişi dijital oyun pazarını da büyüttü. Türkiye oyun pazarının 2020 sonunda 1 milyar doları aşması bekleniyor.

Yapılan araştırmalara göre, Türkiye cep telefonundan mobil oyun oynamada pek çok ülkeyi geride bıraktı. Telefonda günde en az 1 kere oyun oynayanların oranı yüzde 50 civarında. Koronavirüs sebebiyle evde kalma uygulaması, oyun oynayan yaş grubunda da önemli bir değişim yarattı. 2020 boyunca, 30 yaş üzerinde oyun alışverişi yapanların oranı yüzde 15 arttı. Tüm oyun alışverişlerinin yarısını 30 yaş ve üzerindeki kişiler yapıyor. Yaş grubuna göre en çok oyun oynayan kesim yüzde 35’le 25-34 yaş arasındakiler olurken, yüzde 29 ile 35-44 yaş,yüzde 22 ile 18-24 yaş grubu takip ediyor.

Electronic Arts (EA), Ubisoft, Gameforge, Konami, Bethesda, Capcom, Riot Games, PUBG Corp, Crytek, Paradox, Techland dahil 85 oyun firmasının Türkiye'deki yetkili satıcısı olan Oyunfor’un ekim ayı verilerine göre oyun satışları 2019’a göre daha yüksek seviyede devam ederken, Sony’nin PlayStation 5, Microsoft’un Xbox Series S ve X konsollarının piyasaya çıkışı ile PC ve mobil karşısında konsol oyunu satışları da yüzde 10 arttı.

Ekim ayında en çok oynanan oyun, yılın geri kalanında olduğu gibi PUBG Mobile olurken, mobil oyunlar bu ayın ilk 10 listesinde ağırlığını artırdı ve ilk 4 sırayı aldı. İşte Oyunfor verilerine göre, ekim ayında Türkiye’de en çok oynanan 10 oyun:

1- PUBG Mobile

2- Call of Duty Mobile

3- Rules of Survival

4- Lords Mobile

5- Valorant

6- League of Legends

7- Metin2

8- World of Warcraft

9- Microsoft Flight Simulator

10- Point Blank

KADIN ORANI YÜZDE 28

Oyun satışlarının cinsiyetlere göre dağılımına bakıldığında ise erkeklerin oranı yüzde 72, kadınların oranı ise yüzde 28.

Oyun türlerine göre Türkiye’de 2019 yılında en çok oynanan mobil oyunlar yüzde 40 ile gündelik/puzzle, yüzde 30 kelime, yüzde 29 aksiyon-macera, yüzde 24 strateji, yüzde 21 yarış, yüzde 20 kart, yüzde 19 spor, yüzde 18 simülasyon, yüzde 14 müzik ve yüzde 12 oranında atari-retro olarak sıralandı. Kadınlar daha çok mobil oyun oynamayı tercih ederek puzzle ve kelime oyunlarına ilgi gösteriyorlar. En çok Kelime Gezmece, Kelimelik, Sudoku ve Candy Crush tercih edilenler arasında yer aldı.

HAFTANIN YENİ ÜRÜNÜ

HUAWEİ MATE 40 PRO TÜRKİYE’DE

Huawei’nin yeni amiral gemisi akıllı telefonu HuaweiMate 40 Pro Türkiye’de ön satışa sunuldu. Huawei Online Mağaza üzerinden sunulan Huawei Mate 40 Pro’yu ön satış seçeneği ile satın alan kullanıcılara 21 Aralık’ta teslim edilmeye başlanacak. Cihazın Türkiye satış fiyatı ise 13 bin 999 TL.

Mate 40 Pro, siyah renk seçeneğinin yanı sıra, renk değiştirme efektine sahip bir mistik gümüş renkte de ön satışa sunuluyor. Huawei Mate 40 Pro’nun ekranı 6.76 inç büyüklüğünde. Telefonun 90 Hz ekranı, daha yüksek yanıt süresi için 240Hz dokunmatik örnekleme hızı ile birlikte çalışıyor.