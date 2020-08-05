Pandemide evde 'çok çalışmak' mutsuz ediyor

05 Ağustos 2020 Çarşamba, 16:02

Barem, koronavirüs salgını nedeniyle evde kalınan süreçte çalışanların durumlarını ortaya koyan detaylı bir araştırma gerçekleştirdi.

Araştırmaya göre; görüşülen kişilerin yüzde61’i öğrenci, ev hanımı, emekli veya işsiz oldukları için çalışmadıklarını, yüzde 31’i işe gitmeye devam ettiklerini, yüzde 8’i ise evden çalıştıklarını belirtti. İşe gitmeyi sürdürenlerin oranı yüzde 31 iken; bu oran erkeklerde (yüzde 47), AB ses grubunda (yüzde 44), üst eğitimli grupta (yüzde 45) ve 15-54 yaş grubunda (yüzde 35) daha yüksek. İşe gitmeyi sürdürenlerin büyük çoğunluğu (yüzde 89), eskiye göre daha sakin bir ortamda çalıştıkları için işe daha iyi odaklandıklarını ifade etti.

BEŞ KİŞİDEN DÖRDÜ SINIRLI ZAMANLARDA ÇALIŞTI

İşe giden her beş kişiden dördü sınırlı gün ve saatlerde çalıştıklarını belirtti. Sınırlı saatlerde çalışanların çoğu (yüzde 55) bu durumdan memnun kaldığını söyledi. Sınırlı gün ve saatlerde çalışmak, evdeki sorumluluklarına daha fazla zaman ayırabildikleri için kadınları daha çok memnun etti. Erkekler, orta-lise eğitimliler ve C1 ses grubu içinde memnun olmayanların oranı diğer gruplara göre daha yüksek oldu.

EVDEN ÇALIŞANLAR DAHA MUTLU

Araştırmaya katılanların yüzde8’i evden çalıştığını belirtti. AB ses (yüzde 24) ile üniversite ve üzeri eğitimli grupta (yüzde 22) bu oranın yüksek olduğu görüldü. Evden çalışanların büyük çoğunluğu her zamankinden farklı olarak daha rahat giyindiğini (yüzde 92), çalışma saatlerini bir ölçüde kendi ayarladığını (yüzde 85), işe gitmek için makyaj, traş olma gibi özel bir hazırlık yapmadığını (yüzde 83), yemek seçiminde daha rahat olduğunu, soğan, sarımsak gibi yiyecekleri rahatça yiyebildiğini (yüzde 83), iş toplantılarını internetten yaptığını (yüzde 81) ve daha uzun saatler çalıştığını (yüzde 70) söyledi.

TEK MUTSUZ EDEN ŞEY “ÇOK ÇALIŞMAK”

Bu dönemde evden çalışanlar en çok, işe giderken zorunlu olarak yaptıkları iş dışı bazı uygulamalardan kurtulduklarına memnun oldular; rahat giyinebilmek (yüzde 82), makyaj, traş gibi özel bir hazırlık yapmak zorunda olmamak (yüzde 69) ve yemek seçimine dikkat etmek zorunda olmamak, özellikle soğan, sarımsak gibi yiyecekleri rahatça yiyebilmek (yüzde 65). İstediği zaman çalışmak (yüzde 65), toplantıları online yapmak (yüzde 60) ve işe daha iyi odaklanmak (yüzde 49) da evden çalışmanın nimetleri arasında görünüyor. Ancak evden çalışanlar, eğer daha uzun saatler çalışıyorlarsa bu durum onları memnun etmiyor (yüzde 54).

Barem Genel Müdürü Sencer Binyıldız "Korona günlerindeki evde kal süreci çoğumuzun çalışma rutinini önemli ölçüde değiştirdi. Araştırmamızda, bu değişikliklerin bazılarının kalıcı olma ihtimaline karşın, ne yaygınlıkta kullanıldıklarını ve kullananların ne derece memnun olduklarını irdeledik. Araştırmada gördüğümüz bence en önemli sonuç; iş ortamında daha rahat “casual” olmak yalnızca yeni neslin talebi değil, her yaş grubundan beyaz yakalı çalışma hayatında iş dışı konularda daha rahat olmaktan memnun" ifadelerini kullandı.