Pandemide evde kalınması kedilerin psikolojisini bozdu, antidepresan kullanımı arttı

18 Şubat 2021 Perşembe, 09:49

Karantina sürecinde kedi, köpek ve tavşan gibi evcil hayvanlarla vakit geçirmenin kişilerin akıl sağlığına olumlu etki ettiği PLOS Medicine isimli hakemli bilim dergisinde yayımlandı.

Ancak dergi, insanların karantina sürecinde evcil hayvanlarla vakit geçirmekten çok hoşnut olsalar da evcil hayvanların bu durumdan pek memnun olmadığının ortaya çıktığını bildirdi.

Hayvan davranışları uzmanı veteriner hekim Emmanuele Titeux tarafından yapılan araştırmada, veteriner hekimlere sinir ve ilginç davranışlar şikayetiyle getirilen evcil hayvan sayısında artış görülürken, özellikle kedilerin sakinleştirici ilaç kullanımında artış yaşandığı vurgulandı.

Karantina sürecinde Türkiye'de de evcil hayvanlarda, özelikle kedilerde kusma, idrar problemleri, agresif eylemlerde artış, farklı noktalara idrar yapma gibi durumlar yaşandığı, antidepresan ve sakinleştirici ilaç kullanımının arttığı öğrenildi.

Veteriner Hekim Doğa Erdinç, "Bu ilaçların kullanımında belirgin bir artış var. Hayvanseverler, kedi ve köpekleriyle evde daha uzun zaman geçirdikleri için onların problemlerini daha iyi gözlemleyebiliyorlar. Aynı zamanda kısıtlamalara bağlı olarak hayvanların stresi artıyor" dedi.

'KENDİ ALANINDA KALMAK İSTİYOR'

Karantina sürecinde evde beslenen kedi ve köpeklerin insanlarla daha sık bir araya gelmek durumunda kaldığını ifade eden Erdinç, "Kediler, genellikle bir alan koruyan ve evde kendi alanında olmak isteyen canlılardır ve vahşilerdir. Bu süreç içerisinde evde normalden farklı olarak bireylerin bir arada yaşaması durumu söz konusu oldu. Örneğin bir kedi normalde sabah saatlerinde yalnız kalıyorken karantina sürecinde kalamadı. Bundan dolayı bir takım psikolojik problemler oluşuyor" diye konuştu

'ENERJİLERİNİ ATAMIYORLAR'

Köpekler için durumun daha farklı olduğunu anlatan Erdinç, "Köpekler normalde hızlı bir şekilde dışarıda rahatça gezebiliyordu, sokağa çıkma kısıtlamalarında ise bir takım özel izinler verilse de daha kısa geziyorlar ve uzun yürüyüşler yapamıyorlar. Enerjilerini atamadıkları için strese giriyorlar. Bununla alakalı pek çok geri dönüşler alıyoruz" dedi.

'İDRAR YOLU RAHATSIZLIKLARINDA ARTIŞ MEYDANA GELDİ'

Kedilerin bazen yaşadığı psikolojik problemleri belli etmediğini söyleyen Erdinç, "Kediler strese girdiklerinde idrar yolu rahatsızlığı oluşur. Bu dönemde idrar yolu rahatsızlıklarının da arttığını görüyoruz. Köpekler stresli olduğunda genellikle mide-bağırsak problemleri yaşıyor. Kusma, idrar problemleri, agresyonda artış, köpeklerde kapı kenarlarını kemirme, kedilerde farklı noktalara idrar yapma stresin belirtileridir" ifadelerini kullandı.

