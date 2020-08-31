Pandemide hayatını kaybeden sağlık emekçilerine dikkat çeken enstalasyon

31 Ağustos 2020 Pazartesi, 10:59

Maltepe Babil Kültür Merkezi, koronavirüs salgınının başladığı günden bu yana ağır şartlarda çalışan sağlık emekçilerinin yaşadıkları sorunlara dikkat çekmek ve salgına karşı tedbirli olunması çağrısıyla bir enstalasyon çalışması sergiliyor. Maltepe Yalı Mahallesi Mektepli Sokak’ta sergilenen çalışma 6 Eylül’e kadar devam edecek.

Sanatçı İnci Kanarya’nın çalışmasında salgının ilk gününden bu yana evlerine gidemeden sevdiklerinden, çocuklarından ayrı kalarak ve tehlikeli salgına karşı yeterli koruma önlemleri olmadan çalışan sağlık emekçilerinin ağır çalışma koşullarına vurgu yapılıyor. Alınan normalleşme kararı ile salgının kontrolden çıkmaya başladığı vurgulanan etkinlikte sağlık çalışanları ile halkın karşı karşıya bırakıldığı ve şiddete maruz kaldıkları anlatılıyor.

Sokağa yerleştirilen materyaller üzerine salgın boyunca hayatını kaybeden sağlık emekçilerinin fotoğrafları yerleştirilerek ziyaretçilerde farkındalık yaratmak amaçlanıyor.