Pandemiden etkilenen müzisyenlere destek

03 Nisan 2021 Cumartesi, 04:00

Babylon’da çekilen ve İpek Atcan’ın sunuculuğunu üstlendiği programda sahneye çıkan Ertem bir ilke imza atarak “Ne Güzel Gün” şarkısını saksafonist Korhan Futacı ile birlikte seslendirdi. Yayını izlemek için: https://www.youtube.com/watch?v=-Yo6aA7kBEc



