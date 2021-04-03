Pandemiden etkilenen müzisyenlere destek

Garanti BBVA’nın, pandemiden en fazla etkilenen sektörlerden olan müzik sektörüne destek vermek amacıyla hayata geçirdiği “Garanti BBVA ile Sesini Aç” serisi devam ediyor. YouTube’dan yayımlanan müzikli sohbet serisinin yeni konuğu Ceylan Ertem oldu.

cumhuriyet.com.tr
03 Nisan 2021 Cumartesi, 04:00
Pandemiden etkilenen müzisyenlere destek
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Babylon’da çekilen ve İpek Atcan’ın sunuculuğunu üstlendiği programda sahneye çıkan Ertem bir ilke imza atarak “Ne Güzel Gün” şarkısını saksafonist Korhan Futacı ile birlikte seslendirdi. Yayını izlemek için: https://www.youtube.com/watch?v=-Yo6aA7kBEc



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