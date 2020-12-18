Pandemiden etkilenen müzisyenlere destek gecesi

Anadolu Müzik Kültürleri Derneği ve Ankara Kent Konseyi, 26 Aralık akşamı saat 20.00’de “Müzik Üreticileri İçin Dayanışma Gecesi – Bahar Gelecek” başlığıyla bir müzik gecesi yapacağını duyurdu. Geceden elde edilecek tüm gelir, pandemiden etkilenen müzik üreticilerine destek amacıyla kullanılacak.

cumhuriyet.com.tr
18 Aralık 2020 Cuma, 16:47
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Anadolu Müzik Kültürleri Derneği’nin ve Ankara Kent Konseyi’nin sosyal medya kanallarından canlı yayınlanacak gecenin biletlerine biletix.com’dan ulaşılabilecek. Gecede sahne alacak müzisyen ve gruplar ise şöyle:

AKİS Caz Grubu


Ali Fuat Aydın – Aslı Kurt


Ayten Kaplan – Cenk Güray


Azerbaycan’dan Anadolu’ya Grubu


Birsen Ulucan - Özcan Ulucan


Burhan Şeşen


Erdal Erzincan


Erdem Şimşek


Ferhat Erdem


Güz Kumpanyası


Handan Savcı


İsmail Hakkı Demircioğlu


Kamil Erdem


Kuytular


Muammer Ketencoğlu


Müfide İnselel


Nida Ateş


Oya Levendoğlu


Önder Focan


Rampapa


Rewşan


Ümmüşen


Vedat Sakman


Veys Çolak


Yağmur Öncesi


Yaren Eren Budak


Yinon Muallem


Yurdal Tokcan



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