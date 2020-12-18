Pandemiden etkilenen müzisyenlere destek gecesi

18 Aralık 2020 Cuma, 16:47

Anadolu Müzik Kültürleri Derneği’nin ve Ankara Kent Konseyi’nin sosyal medya kanallarından canlı yayınlanacak gecenin biletlerine biletix.com’dan ulaşılabilecek. Gecede sahne alacak müzisyen ve gruplar ise şöyle:

AKİS Caz Grubu





Ali Fuat Aydın – Aslı Kurt





Ayten Kaplan – Cenk Güray





Azerbaycan’dan Anadolu’ya Grubu





Birsen Ulucan - Özcan Ulucan





Burhan Şeşen





Erdal Erzincan





Erdem Şimşek





Ferhat Erdem





Güz Kumpanyası





Handan Savcı





İsmail Hakkı Demircioğlu





Kamil Erdem





Kuytular





Muammer Ketencoğlu





Müfide İnselel





Nida Ateş





Oya Levendoğlu





Önder Focan





Rampapa





Rewşan





Ümmüşen





Vedat Sakman





Veys Çolak





Yağmur Öncesi





Yaren Eren Budak





Yinon Muallem





Yurdal Tokcan



