Pandemiden etkilenen müzisyenlere destek gecesi
Anadolu Müzik Kültürleri Derneği ve Ankara Kent Konseyi, 26 Aralık akşamı saat 20.00’de “Müzik Üreticileri İçin Dayanışma Gecesi – Bahar Gelecek” başlığıyla bir müzik gecesi yapacağını duyurdu. Geceden elde edilecek tüm gelir, pandemiden etkilenen müzik üreticilerine destek amacıyla kullanılacak.
Anadolu Müzik Kültürleri Derneği’nin ve Ankara Kent Konseyi’nin sosyal medya kanallarından canlı yayınlanacak gecenin biletlerine biletix.com’dan ulaşılabilecek. Gecede sahne alacak müzisyen ve gruplar ise şöyle:
AKİS Caz Grubu
Ali Fuat Aydın – Aslı Kurt
Ayten Kaplan – Cenk Güray
Azerbaycan’dan Anadolu’ya Grubu
Birsen Ulucan - Özcan Ulucan
Burhan Şeşen
Erdal Erzincan
Erdem Şimşek
Ferhat Erdem
Güz Kumpanyası
Handan Savcı
İsmail Hakkı Demircioğlu
Kamil Erdem
Kuytular
Muammer Ketencoğlu
Müfide İnselel
Nida Ateş
Oya Levendoğlu
Önder Focan
Rampapa
Rewşan
Ümmüşen
Vedat Sakman
Veys Çolak
Yağmur Öncesi
Yaren Eren Budak
Yinon Muallem
Yurdal Tokcan
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