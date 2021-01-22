Pandemiden etkilenen yeme-içme sektörüne Visa’dan destek

22 Ocak 2021 Cuma, 12:20

TURYİD ile yeme içme sektöründe dijital ödemeleri yaygınlaştırmak için iş birliğine giden Visa, Fuudy uygulaması ile restoran ve kafelerin siparişlerinin online ortamda gerçekleşmesine, GastroClub ile de sektörün yüz yüze ödemelerde kullanılan tek dijital cüzdanı GastroPay’in daha çok tüketiciye ulaşmasına katkıda bulunuyor.

VİSA VE TURYİD’DEN İŞ BİRLİĞİ

Visa, Türkiye çapındaki restoranları bir araya getiren yeme içme sektörünün çatı oluşumlarından TURYİD ile uzun soluklu bir iş birliği için harekete geçti. İş birliği kapsamında, özellikle yeme-içme sektörünün ihtiyaçlarını daha iyi anlama, restoranların dijital ortamda sipariş alma sürecini ve ödemeleri kolaylaştırma konusunda çalışmalar sürüyor.

VİSA KART SAHİPLERİNE AVANTAJLAR

Visa aynı zamanda restoran ve kafeleri tüketiciler için kolay ulaşılabilir hale getiren platformlar ile iş birlikleri gerçekleştirerek, sektörün işleyişine pandemi döneminde de devam etmesini destekliyor. Visa’nın, bünyesinde 150’ye yakın restoran ve kafeyi barındıran Fuudy uygulaması ile gerçekleştirdiği stratejik iş birliği kapsamında %15 indirim kazanıyor. Böylelikle, Visa kart sahipleri, pandemi öncesinde ziyaret ettikleri restoranlar ile avantajlı koşullarda buluşuyor.

YÜZ YÜZE ÖDEMELERDE GASTROPAY’E DESTEK

Visa, ülkemizde yeme içme sektörünün yüz yüze ödemelerde kullanılan önde gelen dijital cüzdanı GastroPay uygulamasını da destekliyor. Bünyesinde 1000’i aşkın restoran ve kafeyi bulunduran GastroClub tarafından hayata geçirilen GastroPay uygulamasına Visa kartını tanımlayan tüketiciler, hem pandemi şartlarında daha da önem kazanan mobil ödeme seçeneğinden faydalanıyor, hem de ilk siparişlerinde 30 TL, daha sonraki siparişlerinde ilave %10 puan kazanıyor.

İŞLETMELERİ TÜKETİCİLERLE BULUŞTURAN YENİ BİR KANAL

Visa, ekosistemdeki geniş ağını kullanarak iş ortakları arasında iş birliklerinin hayata geçmesini de sağlıyor. İş Bankası çatısı altında hayata geçirilen Geleceğe Öde platformu ile GastroClub, Visa desteğiyle bir araya geldi. İş birliği kapsamında GastroClub üyesi restoranlar, Geleceğe Öde platformuna dahil olarak müşterilerine daha sonra kullanılmak üzere indirimli kupon satışı yapabiliyor. Tüketiciler sevdikleri restoranların avantajlı fiyatlarından yeniden açıldıkları zaman kullanmak üzere yararlanırken, kısıtlamalardan etkilenen işletmeler de ön satış yapma imkanı buluyor.

MERVE TEZEL: “SEKTÖRÜN DİJİTALLEŞMESİNE KATKI SAĞLIYORUZ”

Visa Türkiye Genel Müdürü Merve Tezel, yeme-içme sektörünün pandemi kapsamında alınan tedbirlerden en çok etkilenen sektörlerden biri olması nedeni ile önemli bir adaptasyon sürecinden geçtiğine işaret ederek; “Pandemi sürecinde dijital kanallara yönelen tüketiciler sevdikleri restoranlardan online sipariş verebilmeyi arzu ediyor. Pek çoğu KOBİ statüsünde olan restoran ve kafeler de bu dönemde yalnızca eve servis ve gel-al modeli üzerinden çalışmaya başladı. Visa’nın pandeminin KOBİ’ler üzerindeki etkisine ilişkin yaptırdığı araştırmada KOBİ’lerin %62’sinin işlerinin olumsuz etkilendiğini, yeme-içme sektörünün ise kısıtlamalar sebebiyle daha fazla sıkıntı yaşadığını ortaya koydu. Böylesi bir dönemde yeme-içme alanının TURYID, Fuudy ve GastroClub gibi önde gelen oyuncularıyla gerçekleştirdiğimiz iş birlikleri sayesinde sektörün dijitalleşmesine katkı sağlıyor ve milyonlarca Visa kart sahibini, işletmeler ile bir araya getirerek sektöre canlılık katmayı hedefliyoruz.” dedi.

KAYA DEMİRER: “İŞ BİRLİĞİMİZİN SEKTÖRÜ CANLANDIRACAĞINA İNANIYORUZ”

Turizm, Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği (TURYİD) Başkanı Kaya Demirer, yeme-içme sektörünün 2 milyon haneye istihdam sağlayarak toplamda 10 milyon kişiye gelir yarattığının altını çizdi ve: “2019 yılı itibarıyla her sene yaklaşık %10 büyüme kaydeden ve 135 milyar TL büyüklüğe ulaşan yeme-içme sektörü pandeminin etkisiyle oldukça zor bir yıl geçirdi. İşletmelerin bu süreci sağlıklı bir şekilde atlatabilmesi için online menü görüntüleme, temassız sipariş verme ve ödeme gibi evrilen tüketici beklentilerine cevap vermeleri önem taşıyor. Visa ile başlattığımız uzun soluklu iş birliği kapsamında, tüketicilerin tüm restoranların menülerini görüntüleyip ödeme yapabileceği bir platform üzerinde çalışıyoruz. İş birliğimizin tüketicilerin teması minimuma indirme talebine cevap vererek sektörü canlandıracağına inanıyoruz” dedi.

Visa, yeme-içme sektörüne yönelik çalışmalarına ZUBİZU ve Müdavim ile başlamıştı

Visa, yeme-içme sektörü iş birliklerine geçtiğimiz sene ZUBİZU ile başlamıştı. Halen devam eden iş birliği kapsamında Visa Premium kartını ZUBİZU uygulamasına kaydeden tüketiciler, uygulamada üst segmente terfi ederek, ZUBİZU üyesi restoranlarda ek indirim ve ayrıcalıklardan faydalanabiliyor.

Visa, pandemi döneminin başında ise GastroClub, Hybrid Community ve Society To Be tarafından hayata geçirilen Müdavim Hareketi ile, tüketicileri avantajlı koşullarda restoran kuponu alarak sektöre destek vermeye özendiren bir iş birliği gerçekleştirmişti. Müdavim çeklerini Visa kartlarıyla toplamda %50 indirimle alan tüketiciler, bu çekleri 6 ay süreyle kullanarak işletmelere uzun soluklu destek verme imkanına kavuşmuştu.



