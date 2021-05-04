Pandeminin en çok etkilediği meslek gruplarından biri de müzisyenler oldu
Pandemiden dolayı 1 yılı aşkındır çalışamayan müzisyenler, 17 günlük kapanma sürecinde de yine mağdur oldu.
Binlerce sigortalı, sigortasız müzisyen devletten destek alamadı. Salgın döneminde 4 müzisyen intihar etti. Evlerine ekmek götürebilmek için müzik aletlerini sattı. Müzik emekçilerinin yaşadığı en acı tabloyu İzmir Müzisyenler Derneği Başkanı Oktay Çaparoğlu, bir fotoğrafla anlattı.
“Çalmıyor artık sazlar” diyen Çaparoğlu, yıllardır kullandığı enstrümanlarını, okuduğu kitapları, müzik CD’lerini ve Kuranıkerimi yatağın üzerine koyarak paylaştı. Müzisyenlerin hayatının aylardır odada geçtiğini anlatan Çaparoğlu, “Bizler artık dayanamıyoruz. Çaresizlik, yalnızlık ve ekonomik sıkıntı bizleri yıprattı. Binlerce müzisyen arkadaşımız evin içerisinde müzik aletleri ile baş başa kaldı. Çaresiziz artık” diyerek “Çalmıyor artık sazlar, bitsin bu pandemi” dedi. Başkan Çaparoğlu, sosyal medya üzerinden bir de yaşadıkları durumu anlatan şiir yazarak paylaştı.
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