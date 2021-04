Pandeminin gölgesinde Oscar

25 Nisan 2021 Pazar, 00:00

Çok tekrarlanan bir espri olacak belki ama bu yılki En İyi Orijinal Senaryo ödülünün asıl sahibi belli olsa gerek: Yukarıdaki… Şaka bir yana tarihte pandemi gölgesinde yapılan ilk (ama görünüşe göre son değil) Oscar töreni olacak bu seneki ve belki de uzun yıllardır ilk kez, sırf meraktan, izleyici sayısı biraz yükselecek. Kırmızı halıda yıldızların kıyafetlerini nasıl maskelerle kombinleyeceğini ben bile merak ediyorum doğrusu, ya da hangi tasarımcıların maske işinde iddialı olduklarını. Tören esnasında ise maske kullanılmayacağına dair açıklamalar yapılmıştı Akademi tarafından. Tören dedim de, bu yılki Oscar gecesinin prodüktörlüğünü ünlü sinemacı Steven Soderbergh (Jesse Collins ve Stacey Sher ile birlikte) üstlendi. Onun da nasıl bir farklılık getireceği ayrı bir merak konusu elbette.



Bu yılki törende hijyen kurallarına büyük önem veriliyor



Kevin Hart skandalından bu yana Oscar’da tek bir ev sahibi sunucu yok biliyorsunuz. Bu yıl üçüncü kez aynı yöntem geçerli olacak ve aralarında geçen yılın en çok sükse yapan yönetmeni Bong Joon-ho, yine geçen yılın Oscar kazanan isimlerinden Renée Zellweger, Laura Dern, Joaquin Phoenix ve Brad Pitt gibi isimler ödül takdim etmek üzere sahneye çıkacak. Brad Pitt demişken, insan beşer, beşer şaşar demişler, gazetemizin Pazar eki için hazırladığım Oscar’sız Yıldızlar dosyasında, artık basiretim mi bağlandı nedir, Brad Pitt’i de Oscar alamayan ünlüler listesine dahil etmişim; başta Pitt olmak üzere tüm okurlarımızdan özür dilerim (dergi erken basıldığı için önüne geçemediğimiz bir aksilik oldu maalesef). Devam edelim, ünlü yıldızlar Harrison Ford, Reese Witherspoon, Bryan Cranston, Halle Berry, Angela Bassett, Don Cheadle ve Zendaya da ödül verecek diğer isimler. Ayrıca Celeste, H.E.R., Laura Pausin (Diane Warren ile birlikte), Leslie Odom Jr. ve Molly Sanden de sahneye çıkarak performanslar sunacaklar, yani şarkı söyleyecekler.

Los Angeles’daki Union Station bu yılki törenin ana mekanı olacak. Ama pandemi yüzünden herkesin seyahat etmemesi ve kalabalık oluşmaması adına (zaten sadece adaylar ve onların birlikte geleceği bir kişi davetli törene) farklı kentlerde, hatta kıtalarda da mekanlar hazırlandı; Londra’daki BFI Southbank ya da Paris’teki Canal+ Stüdyosu gibi.



‘MANK’ 10 DALDA ADAY

Yönetmenliğini David Fincher’ın üstlendiği “Mank” bu yıl 10 adaylıkla tüm filmlerin en az 4 adaylık önünde ama yılın en sükse yapan ve törende de parlaması en muhtemel filmi “Nomadland”. İlk gösterimini Venedik Film Festivali’nde yapan ve orada Altın Aslan ödülüyle taçlandırılan; ardından Altın Küre Ödüllerinde de zafere ulaşan (hem En İyi Film, hem En İyi Yönetmen dalında) “Nomadland” çok büyük bir sürpriz olmazsa Oscar’ın da sahibi olacak gibi görünüyor. Onun en yakın takipçileri ise bana sorarsanız “The Trial of Chicago 7“, “Mank”, “Minari” ve “Judas and the Black Messiah”. Diğer aday filmlerin (yani “Sound of Metal”, “The Father” ve “Promising Young Woman”) bu dalda ödül şansı yok bence.

Bu yıl ilk kez iki kadın birden Oscar’da En İyi Yönetmen ödülüne aday gösterildi: Chloé Zhao (solda) ve Emmerald Fennell



En iyi yönetmen dalında tarihi bir durum yaşandı ve iki kadın yönetmen bu dalda ödüle aday7 gösterildi. Daha önce bir kadın yönetmenin aday gösterildiği yıl sayısının bile sadece 5 olduğunu düşünürseniz neden tarihi olduğunu anlarsınız. Bu dalda da yine “Nomadland” ile Çin asıllı Amerikalı sinemacı Chloé Zhao en iddialı aday. Diğer kadın aday Emerald Fennell aday listesinin en zayıf ismi gibi duruyor (hatta onun yerine Regina King olsa daha bile iyiymiş) ama David Fincher “Mank” ile burada bir sürpriz yaparsa çok da şaşırmam. Lee Isaac Chung (“Minari”) ve Thomas Vinterberg (“Another Round”) ikiisinden biri alacak olursa gerçekten büyük sürpriz olur bana sorarsanız.

KADINLARDA FAVORİLER ANDRA DAY VE VIOLA DAVIS

En İyi Kadın oyuncu dalının bence favorileri Andra Day ve Viola Davis. En azından bende en çok onlar iz bıraktı bu yıl. “The United States vs Billie Holliday” filminde çizdiği Billie Holliday portresiyle ziyadesiyle gönlümü kazanan Andra Day aslında bir caz şarkıcısı ve açıkçası ondan böyle bir oyunculuk performansı çıkması beni çok şaşırttı, iyi anlamda. Altın Küre ödülünü de alan Andra Day eğer Oscar’ı da kazanırsa (Grammy ödülü de var geçmişten gelen) ilginç bir ödül koleksiyonuna sahip olacak demektir. Bu arada bu yıl bu dalın adayları çok güçlü, yani Viola Davis (“Ma Rainey’s Black Bottom”), Frances Mc Dormand (“Nomadland”) ve Vanessa Kirby (“Pieces of a Woman”) üçlüsünden biri alırsa şaşırmam; çok sevmeme ve ilginç bir şekilde bahis şirketlerinin de favorisi olmasına rağmen Carey Mulligan (“Promising Young Woman”) alırsa şaşırırım.

Yardımcı Rolde En İyi Kadın Oyuncu kategorisi ise kıran kırana bir mücadele alanı. benim gönlümden Maria Bakalova (“Borat Subsequent Movie”) geçiyor ama 7. kez aday gösterilen Glenn Close (“Hillbilly Elegy”) ile Oscar için çok iddialı bu yıl. Ama Olivia Colman (“The Father), eleştirmenlerin ve bahis şirketlerinin favorisi Youn Yuh-jung (“Minari”) ve “Mank” ile Amanda Seyfried de çok sağlam performanslar sunmuşlar izlediğim kadarıyla.

CHADWICK BOSEMAN YENİ HEATH LEDGER OLUR MU?

Hatırlarsınız genç yaşta hayata veda eden Heath Ledger son filmi “Dark Knight”da canlandırdığı Joker rolüyle bir efsaneye dönüşmüş ve ölümünden sonra Oscar kazanmıştı (ne demekse). Geçen yaz kansere yenik düşen Chadwick Boseman da benzer bir şekilde son rollerinden biriyle bu yıl ödül listelerinin vaz geçilmez ismi oldu. “Ma Rainey’s Black Bottom”daki rolüyle büyük övgüler alan Boseman bu yıl En İyi Erkek Oyuncu dalında herkesin tercihi olacak kadar parlaktı doğrusu. Onun rakipleri arasında Oscar ödüllü iki isim, Antony Hopkins (“The Father”) ve Gary Oldman” (“Mank”) var, ki Hopkins alzheimer hastası yaşlı baba rolünde çok iyi gerçekten. Riz Ahmed (“The Sound of Metal”) sağır olan rock davulcusu rolünde bence yılın en iyi performanslarından birine imza atmış ama ödülü alması güzel bir sürpriz olur ancak. Son yılların dikkat çeken G. Kore doğumlu aktörlerinden Steven Yeun de bu yıl sadece adaylıkla yetinecek bence.

Yardımcı Rolde En İyi Erkek Oyuncu dalındaysa benim favorim Lesli Odom Jr. (“One Night In Miami”) Ama doğrusu “Judas and the Black Messiah” filminin iki siyahi oyuncusundan biri (yani Daniel Kaluuya ve Lakeith Stanfield) alırsa hiç şaşırmam. İbre Altın Küre’de ve Oyuncular Birliği Ödüllerinde (SAG) hep Kaluuya’dan yanaydı, belki bu sefer işler değişebilir. Sacha Baron Cohen (“The Trial of Chicago 7”) ve Paul Raci (“Sound of Metal) ise akılda kalıcı performanslar sundular şüphesiz ama şansları nispeten az.

“Quo Vadis, Aida?” adlı film Oscar’ın favorilerinden.



ULUSLARARASI FİLM DALINDA TRT ORTAK YAPIMI FİLM FAVORİLERDEN

Türkiye bu yıl “7. Koğuşta Mucize” adlı filmi Oscar için aday gösterdi ama bilindiği gibi Akademi filmi kendi adayları arasına almadı. Öte yandan bu yılın Uluslararası Film dalında ödül için aday gösterilen 5 film arasında TRT’nin ortak yapımcılığını üstlendiği “Quo Vadis, Aida?” da var. Bosna Hersek adına yarışan ve Jasmila Zbanic’in imzasını taşıyan Srebrenica Katliamına dair bir hikaye anlatıyor. Independant Spirit Ödüllerinde En İyi Uluslararası Film ödülünü alan “Quo Vadis, Aida?”nın Oscar’daki rakipleri ise “Another Round” (Danimarka), “Better Days” (Hong Kong), “Collective” (Romanya) ve “The Man Who Sold His Skin” (Tunus). Uzmanlar “Another Round”u daha şanslı görüyor ama bahis şirketlerine göre “Quo Vadis, Aida?” plase.

Unutmayın, 93. Oscar Ödülleri töreni TRT 2 tarafından yayınlanacak. Önce Kırmızı Halı, ardından saat 03.00’ten itibaren de tören.