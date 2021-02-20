Pandeminin sanata ve sanatçıya etkileri, 'Yeniden' sergisi ile tartışmaya açılıyor

20 Şubat 2021 Cumartesi, 09:45

Ataşehir Belediyesi, pandemi döneminde kültür-sanata verdiği desteğe "Yeniden" adı verilen bir resim sergisiyle devam ediyor. Ataşehir Belediyesi Cemal Süreya Etkinlik Merkezi’nde bulunan sergi salonu yenilenerek, çağdaş sanatın temsilcilerine açılıyor. Bu kapsamda, Prof. Dr. Marcus Graf’ın küratörlüğünde "Yeniden" sergisi kapılarını 24 Şubat’ta sanatseverlere açacak.

"Yeniden" sergisi, bulunan noktadan nasıl ilerlenebileceğini ve görsel sanatın 'yeni normal'i şekillendirmede hangi rolü oynayabileceğini tartışıyor. Sergi, dünya ile yeni bir ilişkinin nasıl şekillenebileceğini sorarak; doğa, kültür, politikalar, şehir ve diğer insanlarla olan ilişkiyi gözden geçiriyor.

Bu nedenle "Yeniden" sergisinin sanatçıları, “doğa ile yeniden nasıl ilişki kurabiliriz, nasıl yeniden topluma dahil olabiliriz” ve “dünyayla yapıcı ve olumlu bir şekilde bağlantı kurmada yeniden nasıl yer alabiliriz” soruları üzerine eleştirel bir şekilde düşünüyorlar.

Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, "Pandemi döneminde hiçbir kültür-sanat etkinliğimizi durdurmadık. Belki halkımızın sağlığını düşünerek kültür merkezlerimizi ziyaretlere kapatmak zorunda kaldık ancak etkinliklerimizi dijital ortama taşıyarak halkımızın ayağına götürdük" dedi.

Başkan İlgezdi sözlerine şöyle devam etti:

“Pandemi döneminde sanatçılarımızı desteklemeye gayret ettik. Etkinliklerimizi durdurmayarak biz onların yanında olduk, onlar da sanatlarını yaparak ve üreterek evlerinde kalan vatandaşlarımıza moral oldular. Bu sergi için Cemal Süreya etkinlik merkezimizi yeniledik. Pandemi kurallarına uygun olarak sergiyi ziyaret etmek mümkün olacak. Ayrıca vatandaşlarımız isterlerse sergiyi dijital ortamda çevrimiçi de gezebilecekler”.

“Yeniden İnsan”, “Yeniden Kent”, “Yeniden Doğa”, “Yeniden iletişim”, “Yeniden Toplum” ve “Yeniden Sanat” düşüncelerinin sanattaki karşılığının ipuçlarını verecek olan sergide; Beyza Boynudelik, Emin Mete Erdoğan, Ferhat Özgür, Filiz Piyale Onat, Gizem Candan, Güler Güçlü, Gülgün Başarır, Hasan Deniz, Murat Germen, Mustafa Duymaz, Saliha Yılmaz, Seydi Murat Koç, Zafer Akşit’in eserleri sergilenecek.

Ataşehir Belediyesi Cemal Süreya Etkinlik Merkezi’ndeki sergi salonunda açılacak sergi 24 Şubat-14 Nisan tarihlerinde, saat 10.30 ile 15.30 saatleri arasında ziyaretçileri bekliyor.