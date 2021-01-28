Pandemiye rağmen sanat üretimine devam

28 Ocak 2021 Perşembe, 06:00

Kemancı, 1990’lı yıllarda gece hayatıyla haşır neşir olanların efsane mekânıydı. Şebnem Ferah, Özlem Tekin, Teoman gibi isimlerin yanı sıra dünyaca ünlü müzisyen ve grupların da sahneye çıktığı, bir zamanlar rock, heavy metalin duvarlarını titrettiği Kemancı nicedir sessiz. Ne ki Sıraselviler’deki binada müziğin sesi yerini çağdaş sanat üretimine bıraktı. Vaktinde Kemancı’nın olduğu 350 metrekarelik alanda, ikinci yılını geride bırakan SAHA Studio’nun üretim için desteklediği sanatçı ve sanat yazarları çalışıyor. Altı aylık yeni dönemi tam bugünlerde başlayan, SAHA Studio’yu ve elbette ki SAHA’yı, SAHA direktörü küratör Çelenk Bafra ile konuştuk. Bu yıl 10. yılını kutlayacak olan SAHA Derneği’nin amacı, Türkiye’deki görsel sanat üretiminin evrensel sanat ekosistemiyle buluşmasını sağlayacak “bağımsız bir saha” yaratmak. Yönetim kurulu başkanı Füsun Eczacıbaşı’nın önderliğinde, dokuz kurucu üyenin girişimiyle 2011 yılında kurulan SAHA’nın üye sayısı 98. Kurumsal destekçileri arasında Abdi İbrahim, Eczacıbaşı, Petrol Ofisi ve Karadeniz Holding var. Çelenk Bafra, “9 yılda 39 ülkede, Türkiye’den 350’den fazla sanatçı, küratör, sanat yazarının projelerine, sergilerine destek verdik. Uluslararası kültürel diyaloğa entegre olmalarına vesile olduk” diyor.

POMPIDOU, HER YIL TÜRKİYE’DEN ESER ALIYOR

SAHA, bunun için yurtdışında, İngiltere’de Tate, Fransa’da Pompidou Merkezi, Venedik Bienali gibi kurumlarla işbirliği yapıyor. Örneğin, Londra’nın güneyinde St. Ives’teki Tate Müzesi’ne gönderilen sanatçı portfolyoları ve küratör Anne Barlow’un İstanbul ziyareti neticesinde Türkiye’den iki sanatçı Hera Büyüktaşcıyan ve Burçak Bingöl farklı dönemlerde St. Ives’te çalışacak. Buradaki Tate Müzesi’nde iki solo sergi açacak. Bir başka örnek her yıl Türkiye’den bir sanatçıdan eser satın alarak koleksiyonuna katan Paris’teki Pompidou Merkezi. SAHA ile ikinci yılına giren ve ortak bir fonun oluşturulmasına yönelik işbirliği sayesinde Pompidou Merkezi, Halil Altındere, Emre Hüner’in işlerini koleksiyonuna dahil etmiş. Köln’deki Modern Sanat Müzesi Ludwig, Nil Yalter’in kitabını basmak için SAHA ile işbirliği yapmış. “SAHA, uluslararası sanat platformlarında sanata fon veren bir kurum olarak görülüyor, derneğin sanatçı önerilerine güveniliyor. Venedik Bienali örneğin, uluslararası sergisine bir sanatçı davet edeceği zaman bize başvuruyor” diyor Bafra.

PANDEMİYE RAĞMEN SANAT ÜRETİMİNE DEVAM

Öte yandan SAHA, Türkiye’de çeşitli şehirlerdeki bağımsız sanat inisiyatiflerini de destekliyor. Dernek pandeminin olumsuz etkilerini göz önüne alarak, inisiyatiflere yönelik fonun kaynağını artırmış. Bu yıl 5 farklı şehirde, dijital mecrada faaliyet gösteren 10 bağımsız sanat inisiyatifine 192 bin lira fon sağlanmış. SAHA Studio’ya dönersek Çelenk Bafra, “2019 yılında başlattığımız program çerçevesinde yaratıcı üretimi desteklemeye çalışıyoruz. Sanat eseri ya da sanat yayını olabilir. Seçici kurulun seçtiği sanatçı ve küratörler 350 metrekarelik alanda altı ay boyunca birlikte çalışıp üretiyorlar. Birbirlerinden öğreniyorlar, birlikte gelişiyorlar” diye anlatıyor. “Pandemiye rağmen bu ortamı sağladığımız, sanat üretiminin devamına aracı olduğumuz için mutluyuz” diye ekliyor. SAHA Studio, davet ettiği sanatçılara danışmanlık yaptığı gibi, altı ay boyunca araştırma ve eser üretim fonu sağlıyor. Saha Studio’nun fon destekçileri arasında Borusan’ın patronu iş insanı Ahmet Kocabıyık ve Garanti Bankası da var. Sanatçı Gülsün Karamustafa, küratör Özge Ersoy ve Çelenk Bafra’dan oluşan seçici kurulun Ocak-Temmuz 2021 dönemi için seçtiği sanatçılar şöyle: Yasemin Nur, Onur Gökmen, Ege Kanar, Bengü Karaduman ve Merve Ünsal.