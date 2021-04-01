Pandemiyle mücadelede yaşamını yitiren sağlık emekçileri anıldı

01 Nisan 2021 Perşembe, 15:25

Saygı duruşuyla başlayan anmada “Özlemle anıyoruz”, “Covid19 sebebiyle kaybettiğimiz hekim ve sağlık çalışanlarını sevgi, saygı, minnetle” pankartları açıldı. Koronavirüsten hayatını kaybeden doktorların fotoğrafları taşındı.

Fotoğraf: Vedat Arık

‘İNSANLIK TARİHİNİN EN BÜYÜK SAVAŞLARINDAN’

İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek bir senenin nasıl geçtiğini anlamadıklarını belirterek, “İnsanlık olarak çok zor dönemlerdin geçiyoruz. Çok kişiyi kaybettik. Çok değerli hocalarımızı kaybettik. Gerçekten insanlık tarihin gördüğü en büyük savaşlardan bir tanesini yaşıyoruz. Bu savaşta en ön cephede sağlık çalışanları var. Mücadele verilmeye de devam edilecek. Burada resimlerini gördüğünüz hocalırımız bu süreç içinde kaybettik. Kayıplarımız devam ediyor. Elimizden geleni yapacağız” ifadelerini kullandı.

İç Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Meliha Nalçacı ise, “Çok üzüldük, çok yorulduk. Cemil hoca bizim için çok değerliydi. Başta Cemil hoca başta olmak üzere kaybettiğimiz bütün arkadaşlarımız için Allah’tan rahmet diliyorum”diye konuştu.

‘GEREKLİ ADIMLAR ATILMADI’

Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı da, “Biz meslektaşlarımızı yitirmeye devam ediyoruz. Neden? Gerekli adımlar atılarak pandemi ile mücadele edilmediği için. 40 bine ulaşan yeni vaka sayısıyla ciddi bir boyuta ulaştık. Kontrolsüz bir normalleşmeyle karşı karşıya kaldık. Sevgili hocamız Cemil Taşçıoğlu’nu kaybettik. Yitirdiğimiz sağlık çalışanlarının önünde saygıyla minnetle eğiliyoruz. Bu mücadelede çok önemli katkılar sundular” dedi.

Fotoğraf: Vedat Arık

Basın açıklamasını İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu adına Üyesi Prof. Dr. Rukiye Eker Ömeroğlu okudu. Ömeroğlu, “Biz hekimler ve sağlık çalışanları olarak hocamız Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu’nu yitirdiğimiz 1 Nisan 2020 gününden bugüne 47’si İstanbul’dan olmak üzere 152 hekimi ve 242 sağlık çalışanını, toplamda 394 ekip arkadaşımızı yitirdik. Yaşadığımız kayıplara, yüreklerimizi dağlayan acıya rağmen her durumda görevimizin başındayız. Tek bir hastamızın mağduriyet yaşamaması için yeminimizin gereğini yerine getirmeye hazırız. Yeter ki, başka hekimler, başka sağlık çalışanları ölmesin… Yeter ki tek bir yurttaşımızın daha evine ölüm acısı düşmesin…Bunun da ön koşulu; ülkeyi, sağlık sistemini ve COVID-19 salgınını denetleyen ve yöneten “Bilim Kurulu”, Sağlık Bakanlığı ve hükümetin bütün birimlerinin; Siyasal ve etik sorumluluktan kaçmadan bilimsel akıldan uzaklaşmadan ve vicdanını yitirmeden salgınla mücadele etmesidir!” ifadelerini kullandı.

Taşçıoğlu, 16 Mart 2020'de ateş, öksürük ve nefes darlığı şikayetleri nedeniyle görev yaptığı hastanede tedavi altına alınmıştı. Durumunun ağırlaşması üzerine 18 Mart'ta yoğun bakım ünitesine kaldırılarak solunum cihazına bağlanan Taşcıoğlu'nun tedavisi bir kurul tarafından sürdürüldü. Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu, 1 Nisan 2020'de hayatını kaybetti. Taşcıoğlu'nun ismi, Okmeydanı Eğitim Araştırma Hastanesine verildi.