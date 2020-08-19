PAOK-Beşiktaş maçına İtalyan hakem
Beşiktaş'ın deplasmanda Yunanistan ekibi PAOK ile oynayacağı karşılaşmayı İtalyan hakem Daniele Doveri yönetecek.
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'nda Beşiktaş'ın deplasmanda Yunanistan
ekibi PAOK ile oynayacağı karşılaşmayı İtalyan hakem Daniele Doveri yönetecek.
UEFA'dan yapılan açıklamada, Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'nda Yunanistan'ın PAOK ekibiyle 25 Ağustos Salı günü Toumba Stadı'nda oynayacağı karşılaşmada İtalyan hakem Daniele Doveri görev yapacak. Doveri'nin yardımcılıklarını aynı ülkeden Matteo Passeri ile Dario Cecconi gerçekleştirecek. Gianpaolo Calvarese ise dördüncü hakem olacak.
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