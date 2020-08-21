PAOK-Beşiktaş maçına 'sakıncalı' hakem!
Beşiktaş maçının hakeminin Yunanistan Futbol Federasyonu'nun isteğiyle Aris ile PAOK arasındaki Selanik derbisinde görev aldığı ortaya çıktı.
Türkiye’nin Şampiyonlar Ligi'nde iki takımla temsil edilmesi adına hayati bir maç olan PAOK Beşiktaş mücadelesine atanan İtalyan hakem Daniele Doveri'yle ilgili skandal bir gerçek ortaya çıktı.
Doveri'nin 2018'de, Yunanistan Futbol Federasyonu'nun isteğiyle Aris ile PAOK arasındaki Selanik derbisinde görev aldığı ortaya çıktı.
Yunanistan'da kritik maçlarda farklı federasyondan hakemler ücretli olarak görev alabiliyor.
Bu gelişmelerin ardından Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, durumu UEFA'ya bildirdiklerini söyledi.
BEşiktaş hakem değişikliği talebinde de bulundu.
KÖTÜ YÖNETTİ
Daniele Doveri, söz konusu maçta iki takım lehine de birer penaltı vermiş, başarısız yönetimiyle yoğun şekilde eleştirilmişti. Karşılaşmayı ise PAOK 2-1 kazanmıştı. Beşiktaş, tepki çeken bu atamayı UEFA'ya taşımaya hazırlanıyor.
Siyah-beyazlılar, 25 Ağustos'taki mücadeleden önce hakemin değişmesi için UEFA'ya başvuracak. 42 yaşındaki Doveri'nin kariyerinde 4 Avrupa kupası maçı bulunuyor.
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