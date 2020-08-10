PAOK'ta tanıdık isimler var!

10 Ağustos 2020 Pazartesi, 14:15

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi 2. Ön eleme turundaki rakibi PAOK oldu. Geçen sezon Yunanistan Ligi'nde 2. olan PAOK'u yakından tanıyalım.

Geçtiğimiz sezonu şampiyon Olympiakos'un ardından 2. Sırada tamamlayan PAOK ligde çıktığı 36 maçta 58 gol atarken kalesinde 29 gol gördü. Bir önceki sezon ise 39 sene sonra şampiyonluk sevinci yaşamış ancak Şampiyonlar Ligi play-off turunda Ajax'a elenip turnuvaya katılamamıştı. İç sahada etkili performan gösteren Yunan ekibi, normal sezonda çıktığı iç sahada çıktığı 13 maçta sadece 1 kez mağlup oldu.

DİKKAT ÇEKEN FUTBOLCULAR

22 yaşındaki Brezilyalı kanat oyuncusu Leo Jaba, PAOK’un piyasaya değeri en yüksek futbolcusu konumunda. Beşiktaş’ın transfer gündeminde yer alan 24 yaşındaki santrafor Akpom da çıktığı 44 maçta 10 kaydetti. İzlandalı stoper Inagson ve merkez orta saha da görev yapan Hırvat orta saha Misic dikkat çeken diğer isimler. PAOK'un teknik direktörlüğünü ise geçtiğimiz yıldan bu yana 41 yaşındaki Portekizli Abel Ferreira yapıyor.

PAOK’TA TANIDIK İSİMLER

Beşiktaş’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki rakibi PAOK'ta tanıdık isimler de forma giyiyor. Ligimizde Fenerbahçe ve Bursaspor’da forma giyinen Miroslav Stoch’un yanı sıra Kayserispor’da top koşturan Diego Biseswar da PAOK forması giyiniyor. Geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalandığını açıklayan Miroslav Stoch’un Beşiktaş’a karşı forma giymesi zor gözüküyor.

MÜSABAKA NEREDE OYNANACAK?

Covid-19 salgını nedeniyle tek maçlı eliminasyon sistemiyle oynanacak olan müsabaka Yunistan'da seyircisiz oynanacak. Müsabakanın tarihi ise 25 ve 26 Ağustos olacak.

PAOK, FENERBAHÇE'Yİ ELEMİŞTİ

PAOK, Türk takımlarına karşı daha önce sadece Fenerbahçe ile mücadele etti. Yunan ekibi, 2010/11 sezonunda UEFA Avrupa Ligi Elemeleri'nde Fenerbahçe ile karşılaşmıştı. Sahadaki futboldan çok, saha dışı olaylarıyla gündeme gelen karşılaşmalarda Yunan ekibi, Fenerbahçe'yi elemişti.

