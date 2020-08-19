PAOK'tan 'Ayasofya' işlemeli forma iddiası
PAOK formalarının iç ve alt kısmında Hellenismos (Helenizm), Hagia Sophia (Ayasofya), Mikro Asia (Küçük Asya/Anadolu) Pontos (Pontus) ve Konstantinopolis (İstanbul) gibi provoke edici kelimelerin işlendiği sosyal medyaya yansıdı..
Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda, 25 Ağustos'ta Beşiktaş'ın rakibi olacak Yunan temsilcisi PAOK, kritik maç öncesinde yeni sezon formasını tanıttı.Formaya işlenen detaylar dikkat çekti.
Kritik maç öncesinde yeni sezon formasını tanıtan Yunan ekibinde formanın iç ve alt kısmına Hellenismos (Helenizm), Hagia Sophia (Ayasofya), Mikro Asia (Küçük Asya/Anadolu) Pontos (Pontus) ve Konstantinopolis (İstanbul) gibi provoke edici kelimelerin işlendiği sosyal medyaya yansıdı..
NE OLMUŞTU?
PAOK Başkanı Ivan Savvidis, geçtiğimiz günlerde takımdaki oyunculara yazdığı mektupta "Politika başka, futbol başka. Ancak Beşiktaş maçında şunu hatırlamalısınız; PAOK, tüm Yunanistan'ı temsil ediyor. Yaşadığımız günlerdeki gelişmeler de bu maçın önemini arttırıyor" ifadelerini kullanmıştı. Ancak UEFA'nın bu tür formalara izin vermediği de biliniyor.
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