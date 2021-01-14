Papa Franciscus Covid-19 aşısı oldu
Katolik Kilisesi'nin lideri Papa Franciscus Covid-19 aşısı oldu. Vatikan Basın Sözcüsü Matteo Bruni, ‘aşının ilk dozunun verildiğini onaylayabilirim’ ifadesini kullandı. 84 yaşında olan Papa geçmişte verdiği röportajında, "Ahlaki açıdan herkesin aşı olması gerektiğine inanıyorum" demişti.
Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'a yeni tip korona virüsüne (Covid-19) karşı aşı yapıldığı bildirildi. Vatikan Basın Sözcüsü Matteo Bruni, gazetecilerin sorusu üzerine yaptığı yazılı açıklamada, "Vatikan Şehir Devleti tarafından başlatılan aşılama programı çerçevesinde, Papa Franciscus'a aşının ilk dozunun verildiğini onaylayabilirim" ifadesini kullandı.
Bruni, Papa Franciscus'un selefi 93 yaşındaki Emerit Papa 16. Benediktus'a da Kovid-19 aşısının yapıldığını belirtti. Vatikan'da Covid-19 aşılama kampanyası dün başlatılmıştı.
84 yaşındaki Papa Franciscus, 9 Ocak'ta TG5 kanalında yayınlanan röportajında, "Ahlaki açıdan herkesin aşı olması gerektiğine inanıyorum. Bu, etik bir seçenektir çünkü mevzubahis olan sağlığınız ve yaşamınız ama aynı zamanda başkalarının da hayatıyla oynuyorsunuz" ifadelerini kullanmıştı.
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