Papa kuralları unuttu: Maskesini çıkarıp çocukları kutsadı

11 Eylül 2020 Cuma, 11:03

Vatikan'ın San Damaso avlusunda toplanan Hıristiyanlara seslenen 83 yaşındaki Papa, koronavirüsün "Tanrı'nın sevgisiyle" yenileceğini söyledi.

Papa vaazında, koronavirüs salgınından herkesin ortak iyilik arayışında olması halinde çıkılacağını belirtti.

Vatican News yayının haberine göre Papa, kimilerinin bu krizden bencilce avantaj sağlamak istediği uyarısında da bulunarak, şunları kaydetti:

"Maalesef taraflı bazı çıkarların ortaya çıktığına şahit oluyoruz. Örneğin, aşıları (geliştirmek) ve sonra başkalarına satmak gibi olası çözümleri kendilerine uygun hale getirmek isteyenler var. Bazıları bu durumdan, bölünmeleri kışkırtmak, ekonomik veya politik avantajlar yaratmak, çatışma çıkarmak ya da mevcut çatışmaları yoğunlaştırmak için yararlanıyor.

Bariyer, sınır veya kültürel ya da politik farklılıklar tanımayan bir virüs, bariyer, sınır veya ayrımların olmadığı bir sevgiyle karşı karşıya kalmalı."

Daily Mail'in haberine göre Papa halkın arasına karıştığındaysa salgın sırasında öncelikli olan tedbirleri unuttu.

Aracından çıkarken maskesini çıkaran Papa, çevrilen bariyerlerin ardındaki kalabalıkla sohbet etti, bazı kişilerle tokalaştı, çocuklar dahil kimilerinin de alınlarına dokundu.

Kaynak: Independent Türkçe