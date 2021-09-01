Papa'nın Merkel'den alıntı yaptığını sandığı ifadeler Putin'in çıktı
Afganistan’daki 20 yıllık savaş nedeniyle Batı'yı eleştiren Papa Franciscus, kendisine yöneltilen soruya, Almanya Başbakanı Angela Merkel’den alıntı yaptığını düşünerek Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in sözleriyle yanıt verdi.
İspanyol Cadena COPE radyosunun mülakatına katılan Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus’a Afganistan’daki son gelişmelere dair düşünceleri soruldu.
Papa, sorulan soruya dünyanın en büyük liderlerinden biri olduğunu düşündüğü Almanya Başbakanı Angela Merkel’den alıntı yaparak cevap vermek istediğini belirtti.
Papa tercümanın İspanyolcaya çevirdiği cevabında, insanların geleneklerini görmezden gelerek ülkelere dışardan müdahalede bulunma sorumsuzluğuna ve başka ülkelerde demokrasi inşa etme girişimlerine son verilmesi gerektiğini ifade etti.
Ancak Papa'nın Merkel’den alıntı yaptığını düşündüğü sözler, geçen ay Merkel’in Moskova ziyareti sırasında Putin tarafından söylenmişti.
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