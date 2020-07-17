Papua Yeni Gine'de 7 büyüklüğünde deprem ve tsunami uyarısı
Papua Yeni Gine'de, yerel saatle 12:50'de 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi, ilk belirlemelere göre can kaybı yok.
ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu’nun (USGS) verilerine göre deprem, ülkenin doğu kıyılarındaki Popondetta kentinin kuzey doğusunda, yerin 85.5 kilometre altında meydana geldi.
Can kaybı ya da yaralanma olmadığı belirtilirken, ülkenin doğu kıyıları için tsunami uyarısı yapıldı.
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