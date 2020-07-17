Papua Yeni Gine'de 7 büyüklüğünde deprem ve tsunami uyarısı

17 Temmuz 2020 Cuma, 10:00

ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu’nun (USGS) verilerine göre deprem, ülkenin doğu kıyılarındaki Popondetta kentinin kuzey doğusunda, yerin 85.5 kilometre altında meydana geldi.

Can kaybı ya da yaralanma olmadığı belirtilirken, ülkenin doğu kıyıları için tsunami uyarısı yapıldı.