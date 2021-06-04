Aziz Yıldırım şike kumpası davası ile ilgili açıklamalarda bulundu

04 Haziran 2021 Cuma, 14:52

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, şike kumpası davasında açıklanan kararlardan sonra Odatv'ye açıklamalarda bulundu.

İstanbul 23'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), şike kumpası davası soruşturmasında kumpas kurulduğu iddiasıyla açılan davada sona gelindi.

FETÖ’nün, şike kumpası davası soruşturmasında kumpas kurduğu iddiasıyla açılan davada 20’nci celse 17 Mayıs - 4 Haziran 2021 tarihleri arasında Silivri Ceza İnfaz Kurumu karşısında görüldü.

4'ü tutuklu 88 sanığın yargılandığı davanın celse arasında savcı, geçtiğimiz ay esas hakkındaki mütalaasını mahkemeye sundu. Mütalaada 63 sanığın, 7 yıl 6 aydan 3 bin 418 yıla kadar değişen oranlarda hapis cezasıyla cezalandırılması istendi. 142 sayfalık mütalaada eski Organize Suçlar Şube Müdürü Nazmi Ardıç ve eski Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdür Yardımcısı Ahmet Kalender'in de aralarında bulunduğu 63 sanığın "Silahlı terör örgütü üyesi olma", "Haberleşmenin gizliliğini ihlal etme", "Kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi veya kaydedilmesi", "Resmi belgede sahtecilik" ve "İftira" gibi çeşitli suçlardan 7 yıl 6 aydan 3 bin 418 yıla kadar değişen oranlarda hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi.

Mütalaada 25 sanık hakkında ise tekerrür yargılama, suç unsurlarının oluşmaması ve somut ve yeterli delil bulunmaması nedeniyle ya beraatine ya ceza verilmesine yer olmadığına ya da karar verilmesine yer olmadığına dair karar verilmesi talep edildi.

ALİ KOÇ DA DAVAYA KATILDI

Davaya Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Yönetim Kurulu Üyeleri, kulüp eski yöneticisi Şekip Mosturoğlu ve kulüp avukatları katıldı.

Davada, eski Samanyolu Medya Grubu Başkanı Hidayet Karaca 1406 yıl, eski polis memuru Lokman Yanık ise 161 yıl 8 ay hapse mahkum edildi. Yine eski polis memuru Ahmet Kalender 588 yıl hapis cezasına çarptırılırken, dönemin İstanbul Organize Suçlar ile Mücadele Şube Müdürü Nazmi Ardıç, 1972 yıl 10 ay hapisle cezalandırıldı.

Koç, "Fenerbahçelilerin bu uzun süreçte yaşadıkları hiçbir kelimeyle, hiçbir hukuki sonuçla ölçülemez. Rüzgarın nereden estiğine bakarak Fenerbahçemize kamuoyu önünde, medya aracılığıyla resmen alkışlayan, şakşaklayan biz hukuken olmasa da vicdanen hesaplaşacağız. Kul hakkı yediler, iftira attılar. İnsanlar kanser oldu, intihar etti.

Fenerbahçe'ye yaşatılanlar kelimelerle ölçülemez. Yıllar sonra başta askeri davalar olmak üzere kurguladıkları, planladıkları iğrenç emellerine hizmet için aldıkları güçle devletin kılcal damarlarına kadar sirayet ederek ülkemize çok büyük zararlar verdiler. Biz bunlardan bir tanesiyiz. Allah bu günler bir kez daha göstermesin.

Devletin kılcal damarlarına sızarak istediği her şeyi yapacak konuma gelmeleri konusunda ders alınması lazım.

Çocuklarımızın, torunlarımızın bu işlerle meşgul olmaması için Türkiye Cumhuriyeti olarak ders alınması gerekir. Ne kadar ders alındı emin değilim." açıklamalarında bulundu.

AZİZ YILDIRIM'IN AÇIKLAMALARI

3 Temmuz döneminde cezaevine giren Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım, şike kumpası davasının ardından şu açıklamalarda bulundu:

"Fetullahçı Terör Örgütü, sadece Fenerbahçe'ye, bize değil, bu ülkeye, Cumhuriyet'e savaş açtı. Şikede kumpas davasının açılmasını sağlayan ve ilk dilekçeyi veren Aziz Yıldırım ile yürekli 108 kişidir. Bu davanın açılmasını sağlayan yürekli emniyet mensuplarına, bu davayı açan savcıya ve karar veren mahkeme heyetine teşekkür ediyorum. Kumpas olduğunu kanıtlayan yüce Türk adaleti tarihi bir karar almıştır."