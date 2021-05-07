Para milli haltercilerden Tayland'da 4 altın madalya

07 Mayıs 2021 Cuma, 13:48

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta düzenlenen Para Halter Dünya Kupası'nın üçüncü gününde milli halterciler 4 altın madalya kazandı.

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na puan niteliği taşıyan kupada Besra Duman, kadınlar 55 kiloda 124 kiloluk kaldırışıyla altın madalyaya uzandı. Besra'nın bu derecesi gençler kategorisinde de değerlendirildi ve bu kategoride de milli halterci bir altın madalya daha kazanmış oldu.

Kadınlar 73 kiloda ise Sibel Çam 125 kiloluk kaldırışıyla, Yasemin Ceylan Baydar ise kadınlar 61 kiloda 110 kiloluk kaldırışıyla altın madalya kazandı.

Milli takım böylece yarışmayı 4 altın madalya ile tamamladı.