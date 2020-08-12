"Paran yoktu nasıl transfer yaptın" kavgası

12 Ağustos 2020 Çarşamba, 13:13

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun harcama limiti konusunda geri adım atmamasının nedeni ortaya çıktı.

Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu'nun, Riva'daki toplantıda, "Novak bizde 700 bin euroya oynuyordu. 900 bin euro önerdik ancak kabul etmedi. 1 milyon 650 bin euroya Fenerbahçe ile anlaştı. 1 milyon euro imza parası ve 1 milyon euro da menajerlik ücreti veriyorlar. Madem paran yok Novak'a 3 milyon 650 bin euroyu nasıl veriyorsunuz" çıkışında bulunduğu kaydedildi.

Bilindiği üzere Fenerbahçe cephesi kredi ana para ödemelerinin harcama limitlerinden çıkarılmasını talep ediyordu. Pazartesi günkü toplantıda ise Galatasaray ve Trabzonspor'un bu talebe karşı çıktıkları yazıldı.

Bu iki kulüp de geçen sene Bankalar Birliği ile yapılandırma anlaşması imzalamıştı. Novak ve Mert Hakan transferlerinde ödenen ücretler nedeniyle de Fenerbahçe'nin talebine sıcak bakmıyorlar.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz de dün düzenlenen sponsorluk imza töreninde Fenerbahçe'nin Mert Hakan 2-3 kat fazla para verdiğini ifade etmişti.

Kaynak: Ajansspor



