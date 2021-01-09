Parası olmayan çiftçinin hayvanlarını ölüme terk ettiler

09 Ocak 2021 Cumartesi, 18:24

TİGEM'e ait araziye giren hayvanlar alıkonuldu. Alıkonulan hayvanların sahiplerine 400 TL ile bin TL aralığında ceza kesildi. Cezayı ödeyemeyen çiftçilerin hayvanları ise ölüme terkedildi. Birçok hayvanın öldüğü bilgisini paylaşan CHP'li Tanal, olayı şöyle anlattı:

“Görüntüler, Şanlıurfa’daki Ceylanpınar TİGEM işletmesinin Gümüşsu arazisindeki hayvan nezarethanesinden! Telef olan kuzu ve koyunları görüyorsunuz. Peki nedir bu Ceylanpınar TİGEM’in hayvan nezarethanesi?

TİGEM güvenlik görevlileri, TİGEM arazisinde otladıkları bahanesiyle köylülerin hayvanlarına el koyuyor. Köylüleri cezalandırma, gözdağı verme amaçlı el konulan bu hayvanlar, TİGEM’in Gümüşsu, Beyazkule, Akrepli gibi işletmelerine götürülüyor. Hayvanlar aç ve susuz bırakılıyor.

Hayvanlarını geri almak isteyen köylülerden bakım masrafı adı altında para talep ediliyor.

Hayvan başı istenen para miktarı ise çiftçileri zorlayan yüksek rakamlar. Gücü oranında (400-500-600-700-1000 TL) parayı denkleştirenler, yalvar yakar hayvanını TİGEM’den kurtarıyor.

Parası olmayanların hayvanları ise ‘TİGEM nezarethanesi’nde kalmaya devam ediyor.

Videoda da görüldüğü gibi hayvanlar ya açlık ve susuzluktan dolayı ya hastalanıp ölüyor ya da doğum anında hem koyun hem de kuzu telef oluyor.

Aldığımız son bilgiye göre, Ceylanpınar TİGEM'e komşu köylerde ikamet eden vatandaşların ve TİGEM arazisindeki üreticilerin hayvanlarının meralardan yararlanması, TİGEM bölgesinde otlaması yasaklandı. Köylülerin metruk, taşlık meralarda hayvan otlatmasına bile izin verilmiyor.

Askerle vatandaş karşı karşıya getiriliyor. TİGEM arazisinde gözetleme kuleleri kuruldu. Beyaz pikaplı TİGEM güvenlikçileri ve jandarma, vatandaşa nefes aldırmıyor. Hayvanların otlamasına engel olunuyor. Elimize ulaşan, ancak paylaşmadığımız başka dehşet görüntüler de var…

Bizi arayan vatandaşlar telefonda ağlıyor. Hayvanları ağıllarda aç ve susuz mahsur kalmış. “Hayvancılıktan başka iş yapamayız. TİGEM’e dur denilmezse 10 binlerce hayvan telef olacak. Zaten kuraklık var. Bir de üstüne TİGEM’in baskısı geldi. Çaresiziz” şeklinde isyan ediyorlar.

ayvancılığı ve tarımı bitirmek için adeta yemin etmiş bir yönetimle karşı karşıyayız.

Şanlıurfa Ceylanpınar'da hayvanlara revam görülen bu muamele karşısında tüm kamuoyunun ayağa kalkması lazım!“