Parasının çalındığını görünce ateş etti: 2 yaralı

18 Haziran 2020 Perşembe, 15:36

İÇİNDE 50 BİN LİRA BULUNAN ÇANTAYI KOLTUĞUN ALTINA BIRAKTI

Olay Pendik Şeyhli Mahallesi Ankara Caddesi üzerinde öğle saatlerinde meydana geldi. Bir bankadan yüklü miktarda para çeken bir kişi, 34 EKJ 88 plakalı aracıyla başka bir bankaya giderek hesabından tekrar para çekmek istedi. İçinde 50 bin lira bulunan çantayı koltuğun altına bırakarak bankaya giren kişi, dışarıdan gelen sesleri duyunca dışarı çıktı. Aracının camını kırıp içinde bulunan para dolu çantayı alarak kaçan hırsızların arkasından ateş etmeye başladı.

HIRSIZDAN İKİSİ YARALANDI

Dört hırsızdan ikisi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri hırsızları takip etmeye başladı. Hırsızlar kaçamayacaklarını anlayınca bankaya 400 metre uzaklıktaki bir sokakta otomobilden indi. Biri yaralı üç kişi yaya olarak kaçmaya başlarken, ağır yaralı T.M. için olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. T.M. olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Diğer yaralı Y.M ise bir sağlık ocağında gözaltına alındı. Yaya olarak kaçan iki şüpheli kayıplara karıştı.