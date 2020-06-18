Parasının çalındığını görünce ateş etti: 2 yaralı
Pendik'te akraba olduğu öğrenilen 4 hırsız, para çekmek için bankaya giren bir kişinin aracında bıraktığı para dolu çantayı çaldı. Bu sırada bankadan çıkan cipin sahibi, içi para dolu çantayla geldikleri araçla kaçmaya çalışan hırsızların arkasından ateş etti. Dört hırsızdan ikisi yaralanırken, ikisi kaçmayı başardı.
İÇİNDE 50 BİN LİRA BULUNAN ÇANTAYI KOLTUĞUN ALTINA BIRAKTI
Olay Pendik Şeyhli Mahallesi Ankara Caddesi üzerinde öğle saatlerinde meydana geldi. Bir bankadan yüklü miktarda para çeken bir kişi, 34 EKJ 88 plakalı aracıyla başka bir bankaya giderek hesabından tekrar para çekmek istedi. İçinde 50 bin lira bulunan çantayı koltuğun altına bırakarak bankaya giren kişi, dışarıdan gelen sesleri duyunca dışarı çıktı. Aracının camını kırıp içinde bulunan para dolu çantayı alarak kaçan hırsızların arkasından ateş etmeye başladı.
HIRSIZDAN İKİSİ YARALANDI
Dört hırsızdan ikisi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri hırsızları takip etmeye başladı. Hırsızlar kaçamayacaklarını anlayınca bankaya 400 metre uzaklıktaki bir sokakta otomobilden indi. Biri yaralı üç kişi yaya olarak kaçmaya başlarken, ağır yaralı T.M. için olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. T.M. olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Diğer yaralı Y.M ise bir sağlık ocağında gözaltına alındı. Yaya olarak kaçan iki şüpheli kayıplara karıştı.
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