Paris Belediye Başkanı Hidalgo'nun Covid-19 testi pozitif çıktı
Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo, yeni tip koronavirüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Fotoğraf: AFP
Anne Hidalgo, BFM Paris kanalına, Covid-19 testinin pozitif çıktığını ancak herhangi bir belirti göstermediğini belirtti.
Öte yandan başkentte kalabalıkların toplandığı müzik festivallerinin iptal edilmemesi gerektiğini ifade eden Hidalgo, insanların eğlenme isteğini anladığını belirtti.
Fransa'da Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 29 bin 663'e, vaka sayısı ise 198 bin 155'e yükseldi.
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