Paris Belediye Başkanı Hidalgo'nun Covid-19 testi pozitif çıktı

Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo, yeni tip koronavirüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı.

AA
23 Haziran 2020 Salı, 16:07
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Fotoğraf: AFP

Anne Hidalgo, BFM Paris kanalına, Covid-19 testinin pozitif çıktığını ancak herhangi bir belirti göstermediğini belirtti. 

Öte yandan başkentte kalabalıkların toplandığı müzik festivallerinin iptal edilmemesi gerektiğini ifade eden Hidalgo, insanların eğlenme isteğini anladığını belirtti. 

Fransa'da Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 29 bin 663'e, vaka sayısı ise 198 bin 155'e yükseldi.


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