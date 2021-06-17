Paris Büyükelçisi Onaner duyurdu: Türkiye kırmızıdan turuncu listeye çekildi
Türkiye'nin Paris Büyükelçisi Ali Onaner Fransa'nın Türkiye'yi seyahat kısıtlamalarında 'kırmızı' listeden 'turuncu' listeye çektiğini açıkladı.
Fransa 8 Mayıs'tan bu yana Türkiye'den gelenleri 10 günlük karantina kuralına tabi tutuyordu. Büyükelçi Ali Onaner'in sosyal medya hesabından aktardığına göre Fransa, Türkiye'yi seyahat kısıtlamaları listesinde kırmızıdan turuncuya geçirdi.
Yeni kararı Twitter hesabından paylaşımda bulunarak duyuran Onaner, "Sağladığımız detaylı bildiler sonucunda, Fransa seyahat kısıtlamaları listesinde kırmızıdan turuncuya geçtiğimiz az önce açıklandı. Tüm seyahat edeceklere sağlıklı ve güzel tatiller dilerim" ifadelerini kullandı.
Sağladığımız detaylı bildiler sonucunda, Fransa seyahat kısıtlamaları listesinde kırmızıdan turuncuya geçtiğimiz az önce açıklandı ?????? Tüm seyahat edeceklere sağlıklı ve güzel tatiller dilerim ?????? https://t.co/GS0vBcJBIT— Ali Onaner (@AliOnaner) June 17, 2021
Fransız hükümeti, 8 Mayıs'ta Türkiye’den Fransa’ya gelenlere 10 gün karantina zorunluluğu getirmişti.
Ayrıca, yolcuların karantina altında kalabilecekleri bir yeri göstermeleri gerekeceği ve günde 2 saat buradan ayrılmalarına izin verileceği belirtilmişti
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