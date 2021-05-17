Paris Saint Germain Draxler ile sözleşme uzattı
Paris Saint Germain, 27 yaşındaki futbolcu Julian Draxler'in sözleşmesini 2024 yılına kadar uzattıklarını açıkladı.
Paris Saint Germain, Almanya Milli Takımını yıldızı Julian Draxler ile bu sezon sonunda bitecek sözleşmesini 2024 yılına kadar uzattıklarını duyurdu.
PSG, sosyal medya hesabından Julian Draxler sözleşmesini uzattıklarını şu sözlerle duyurdu:
“Julian Draxler'in kontratının üç sezon daha uzatıldığını açıklamaktan memnuniyet duyuyoruz. Kulübümüze 2017'de geldi ve 30 Haziran 2024'e kadar PSG’de forma giyecek”
27 yaşındaki deneyimli futbolcu, Paris Saint Germain'e 2017 yılında 36 milyon Euro transfer ücreti ile Wolfsburg'tan taransfer olmuştu.
Yıldız futbolcu, Fransız ekibiyle çıktığı 24 maçında 4 gol ve 3 asistlik performans gösterdi.
Paris Saint Germain, geçtiğimiz günlerde Neymar ile 4 yıllık sözleşme yenilemişti.
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