Paris Saint Germain, Lionel Messi için gün sayıyor

06 Ağustos 2021 Cuma, 22:59

Telegraph’ta yer alan habere göre, Fransız ekibinin 2 yıllık sözleşme teklifini Lionel Messi kabul etti. Görüşmelerin dün gece başladığı belirtilirken Arjantinli oyuncunun menajerliğini yapan babası Jorge Messi ile yarın bir görüşme gerçekleştirileceği ifade edildi.

PSG FAVORİ KONUMUNDA

As gazetesinde yer alan haberde, Chelsea’nin Messi’ye ilgi gösterdiği belirtilirken Telegraph’taki haberde, Manchester United da görüşme yaptığı ancak Paris Saint Germain’in hızlı davranarak yıldızı oyuncuyu ikna ettiği kaydedildi.

“MESSİ KALMAK İSTİYORDU”

Barcelona Başkanı Joan Laporta, Lionel Messi’nin takımda kalmak istemesine rağmen La Liga’nın belirlediği maaş limitleri sebebiyle Arjantinli yıldızı kadroda tutamadıklarını söylemişti.

Paris Saint Germain Teknik Direktörü Mauricio Pochettino ise bugün düzenlenen basın toplantısında Messi ile ilgilendiklerini ve her seçeneği düşündüklerini ifade etmişti.