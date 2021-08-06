Paris Saint Germain, Lionel Messi için gün sayıyor
Barcelona ile sözleşme imzalamayan ve kulüpten ayrılan Lionel Messi’nin, Paris Saint Germain ile 2 yıl için anlaşmaya vardığı iddia edildi.
Telegraph’ta yer alan habere göre, Fransız ekibinin 2 yıllık sözleşme teklifini Lionel Messi kabul etti. Görüşmelerin dün gece başladığı belirtilirken Arjantinli oyuncunun menajerliğini yapan babası Jorge Messi ile yarın bir görüşme gerçekleştirileceği ifade edildi.
PSG FAVORİ KONUMUNDA
As gazetesinde yer alan haberde, Chelsea’nin Messi’ye ilgi gösterdiği belirtilirken Telegraph’taki haberde, Manchester United da görüşme yaptığı ancak Paris Saint Germain’in hızlı davranarak yıldızı oyuncuyu ikna ettiği kaydedildi.
“MESSİ KALMAK İSTİYORDU”
Barcelona Başkanı Joan Laporta, Lionel Messi’nin takımda kalmak istemesine rağmen La Liga’nın belirlediği maaş limitleri sebebiyle Arjantinli yıldızı kadroda tutamadıklarını söylemişti.
Paris Saint Germain Teknik Direktörü Mauricio Pochettino ise bugün düzenlenen basın toplantısında Messi ile ilgilendiklerini ve her seçeneği düşündüklerini ifade etmişti.
Video Haberler
- Et yiyen dev çekirge görenleri hayretler içinde bıraktı
- Aynı köyde 2 gün sonra yeniden orman yangını
- Boz ayıya araç çarptı
- Muavin fark etti! Bagajda ölü bulundu
- Sıcakta yatarken bulundu, polis ne yaptıysa uyandıramadı
- Bakan Pakdemirli'ye protesto anı kamerada
- Metroya maskesiz bindi, Özel harekâtçıyım dedi
- Van'da kaydedildi: Yerden gökyüzüne kadar uzanıyor
- Araç devrildi; genç sürücü ölümden döndü
- Esnaf kavgasında sopa ve tabureler havada uçuştu
En Çok Okunan Haberler
- İşte yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini!
- Yeni Milli Eğitim Bakanı'ndan yüz yüze eğitim açıklaması
- RTÜK Başkanı'ndan Halk TV açıklaması
- Mahmut Özer kimdir? İşte hakkındaki bilgiler
- Cübbeliden aşı kararı
- 15 Temmuz’da Akar’ın yerine komuta etmişti
- Halk TV'nin İçmeler'de yapılan yayınına saldırı!
- TIR otobüsle çarpıştı: 9 kişi öldü, 30 kişi yaralandı
- Nasuh Mahruki'den flaş orman yangını iddiası
- Ziya Selçuk istifa etti!