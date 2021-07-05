Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü İrfan Buz, açıklamalarda bulundu

05 Temmuz 2021 Pazartesi, 20:44

Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'da teknik direktör İrfan Buz, transfer çalışmalarını titizlikle sürdürdüklerini söyledi.



İrfan Buz, Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'ndeki antrenmandan önce basın mensuplarına yaptığı açıklamada, yeni sezon öncesi kadro planlaması için yoğun bir çalışma içinde olduklarını belirtti.

Yeni sezon hazırlıklarına Malatya'da başladıklarını ve 8 Temmuz'da Bolu'da kampa gireceklerini aktaran Buz, şöyle devam etti:

"Yönetimimizle istişare yapıp sistemimize uygun oyuncular almaya çalışacağız. Transfer çalışmalarını titizlikle sürdürüyoruz. Bu yıl pandemiden dolayı yurt dışına çıkmak kolay değildi. Biz son çeyrekte ligde kalma mücadelesi verdiğimiz için planlamayla ilgili de sıkıntılar oldu. Bizim sunduğumuz oyuncular tartışılacak isimler değil. Rayane Aabid ve Oussama Haddadi gibi iki çok önemli oyuncumuz oldu. Aabid çok önemli bir oyuncu ve üst düzey müsabaka sayısı var. Ben zaten Haddadi'yi tanıyorum. Kasımpaşa'da kısa bir dönem çalıştık. Bu oyuncuları bünyemize kattık."

"ADEM BÜYÜK'ÜN MİLLİ TAKIMDA YER ALMASI GEREK"

Transferde birçok oyuncuyla görüştüklerini belirten deneyimli teknik adam, şu görüşleri aktardı:

"Bazı oyuncularla aşama kaydedildi. İmza aşamasına gelen oyuncular var. Onlarla takıma güç katacağız. Yeni Malatyaspor'a önemli oyuncuları kazandırmak ama aynı zamanda gençlerimize de önem vermek istiyoruz. Birçok genç arkadaşımızı transfer ettik. Yurt içinde olduğu için izleme fırsatımız oldu. Ben genç oyuncuları çok seviyorum. Türk futboluna çok genç oyuncu kazandırdık. Bize faydalı olacak oyuncuları çıkarmak istiyoruz." diye konuştu.



Buz, bir basın mensubunun "Adem Büyük, A Milli Takım'da neden yer almadı?" sorusuna, "Adem Büyük önemli bir oyuncu ve bana göre milli takımda olması gerekiyor. Tecrübesiyle çok efektif bir oyuncu." yanıtını verdi.

"ÖZ GÜVENİ OLAN İNSAN, ÇOK FAZLA KARAR DEĞİŞTİRMEZ"

Türkiye Futbol Federasyonu'nun yabancı oyuncu kuralıyla ilgili yaptığı değişikliği de değerlendiren İrfan Buz, şunları kaydetti:

"Öz güveni olan insanlar, çok fazla kararları değiştirmez. Yanlışlar, doğrular olabilir ama en azından bir çizgi olur. Yabancı kuralıyla ilgili sürekli değişim yaptığınız zaman demek ki öz güvenli değiliz. Sürekli bir arayış içerisindeyiz. Yabancı kuralını çok fazla değiştirmeyi doğru bulmuyorum. Eğer istikrar yakalamak istiyorsanız çok fazla değiştirmeyeceksiniz."