Paris'te büyük patlama!
Reuters, Fransa'nın başkenti Paris'te büyük bir patlama sesi duyulduğunu okuyucularına duyurdu
Reuters haber ajansı, Fransa'nın başkenti Paris'in her yerinde duyulan büyük bir patlama geldiğini duyurdu. Patlama sesinin Paris'in her yerinden ve çevre mahallelerinden de duyulduğu belirtildi. Görgü tanıkları ateş ya da duman görmediklerini ancak binaların sallandığnı gördüklerini iddia etti.
BFM TV ise, Paris'teki patlamanın ses duvarını aşan bir uçak olduğunu ileri sürdü. Paris polisinin Twitter'dan yaptığı açıklamaya göre patlama sesinin ses hızını aşan bir savaş uçağından kaynaklandığı belirtildi.
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