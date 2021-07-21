Parkta alkol alırken ateş yakan bir kişi yanlışlıkla tüm vücudunu yaktı

21 Temmuz 2021 Çarşamba, 00:07

Parkta alkol alan 31 yaşındaki S.B. tutuşan otları söndürmek isterken alevler üzerine sıçradı. Yanmaya başlayan S.B. kendini yola attı. İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre yanan şahsı gören bir gencin haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi.

İtfaiye ekipleri şahsa ve tutuşan otlara müdahale ederek söndürdü. Tüm vücudu yanan şahıs 112 acil servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. S.B. burada yapılan ilk müdahalenin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

