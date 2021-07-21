Parkta alkol alırken ateş yakan bir kişi yanlışlıkla tüm vücudunu yaktı
Samsun’un Bafra ilçesinde parkta alkol alırken ateş yakan bir kişi yanlışlıkla kendini yakarak ağır yaralandı.
Parkta alkol alan 31 yaşındaki S.B. tutuşan otları söndürmek isterken alevler üzerine sıçradı. Yanmaya başlayan S.B. kendini yola attı. İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre yanan şahsı gören bir gencin haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi.
İtfaiye ekipleri şahsa ve tutuşan otlara müdahale ederek söndürdü. Tüm vücudu yanan şahıs 112 acil servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. S.B. burada yapılan ilk müdahalenin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Video Haberler
- 1915 Çanakkale Köprüsü'nde ilk mega tabliye blok montajı
- Kasımpaşa'dan denize atladı, Balat sahiline kadar yüzdü
- Erdoğan'ın sinirlendiği an: Görevlileri böyle azarladı
- 'Kadın pedi' dedi diye darbedildi
- Kaçan boğalar sahiplerine zor anlar yaşattı
- Saldırıya uğrayan gençleri askerler kurtardı
- Hastaneler acemi kasaplarla doldu taştı
- İlginç anlar... Markette bulananlar sağa sola kaçıştı
- Acemi kasaplar hastanelik oldu
- CHP'den yurttaşlara videolu bayram mesajı
En Çok Okunan Haberler
- ABD'li şarkıcı Halsey, bebeğine Türk ismi koydu
- Erdoğan'ın sinirlendiği an: Görevlileri böyle azarladı
- Fatma Girik hastaneye kaldırıldı
- Yüzleri insanlıkla bedenleri toprakla buluştu
- Müzisyen Yeliz Aykaç son yolculuğuna uğurlandı
- Karamollaoğlu'ndan Oğuzhan Asiltürk açıklaması
- Erdoğan'dan Taliban'ın tepkisine yanıt
- İYİ Parti heyetine protokol ayıbı
- İçişleri Bakanlığı’na karşı yiğitçe karar
- Soylu'dan bayram müjdesi!