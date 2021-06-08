Parkta yürürken üzerine yıldırım düştü

Kütahya'da parkta yürüyüş yaparken üzerine yıldırım düşen Osman Alper Çanak (40), ağır yaralandı.

(DHA)
08 Haziran 2021 Salı, 15:19
Parkta yürürken üzerine yıldırım düştü
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30 Ağustos Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerindeki Sağlıklı Yaşam Parkı’nda yağmurlu havada yürüyüş yapan Osman Alper Çanak’ın üzerine yıldırım düştü. Yaralanan Çanak, çağırılan sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Çanak’ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.


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