Parkta yürürken üzerine yıldırım düştü
Kütahya'da parkta yürüyüş yaparken üzerine yıldırım düşen Osman Alper Çanak (40), ağır yaralandı.
30 Ağustos Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerindeki Sağlıklı Yaşam Parkı’nda yağmurlu havada yürüyüş yapan Osman Alper Çanak’ın üzerine yıldırım düştü. Yaralanan Çanak, çağırılan sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Çanak’ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.
Video Haberler
- Erdoğan, Görevi devraldığımda ağaç mağaç yoktu dedi
- Otobüste skandal olay! Polis o genci arıyor
- Sahne sokakta dedi, şarkısıyla çağrıda bulundu
- Dev yılanı gören çiftçi şaşkınlığını gizleyemedi
- CHP'li Toprak, Erdoğan'ın 'müjdeleri'ni yorumladı
- Pitbull saldırısı! Terier cinsi köpeği havada kaptı!
- Kamera kayıtları incelendi, tacizci saldırgan yakalandı
- Dikkat! Trafikte sizin de başınıza gelebilir
- Temizlik görevlisi vicdanının sesini dinledi
- Dalgıçlar tarafından çıkarıldı, görenler şaştı kaldı
En Çok Okunan Haberler
- Mahkemeden Ezgi Mola kararı
- Erdoğan'ın koruması uyardı, oturuşunu değiştirdi
- Çakıcı'nın yakın dostundan 'silahlanma' mesajı
- Banka kredilerinde yeni dönem
- LGS sorularında yayınevi skandalı! İşte ayrıntılar...
- Peker'den 'iki büyük skandal' duyurusu
- Hanefi Avcı: Bir dehşetle karşı karşıyayız
- 'Türkiye'deki uyuşturucu baronu kilit isimlerden biri'
- Pahalı hediyelerin belgeleri varmış
- Veyis Ateş, Habertürk'te akşam haberlerine çıkmadı