Parthasarathi’den tartışmalı bir kitap

09 Haziran 2020 Salı, 18:49

Avrupa Zenginleşirken Asya Neden Yoksul Kaldı?, 18. yüzyılın sonundan itibaren endüstrileşen Avrupa ile bu yola girmeyen Asya arasındaki meşhur “ekonomik ayrışma” meselesine verdiği şaşırtıcı cevaplarla çokça konuşulmuş bir kitap.

Hintli yazar Prasannan Parthasarathi 17 ve 18. yüzyıllarda Avrupa ile Asya arasındaki benzerliklerin sanıldığından çok daha fazla olduğunu, farklılıkların ise genellikle düşünüldüğünden daha az önem arz ettiğini ileri sürüyor.

Küresel ekonomi tarihine dair yeni yorumlarıyla Avrupa merkezci bir tarih okumasını temelinden sarsan bir yaklaşım ortaya koyuyor.

Avrupa’nın Asya’ya kıyasla daha üstün bir akılcılığa ve bilime, daha ideal piyasalara ve kurumlara sahip olduğu için zenginleştiğiyle ilgili harcıâlem görüşlerin gerçekten uzak olduğunu Hindistan, Japonya, Çin ve Osmanlı İmparatorluğu’yla ilgili pek çok ve çeşitli belgelere dayanarak gösteriyor.

Prasannan Parthasarathi, Boston College Tarih Bölümünde öğretim üyesi. Diğer yapıtları arasında, The Transition to a Colonial Economy: Weavers, Merchants and Kings in South India, 1720-1800 (Cambridge, 2001); Spining World: A Global History of Cotton Textiles, 1200-1850, yer alıyor.

Avrupa Zenginleşirken Asya Neden Yoksul Kaldı? / Prasannan Parthasarathi / Çeviren: Öktem Kalaycıoğlu / İş Bankası Kültür Yayınları / 420 s.