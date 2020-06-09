Parthasarathi’den tartışmalı bir kitap
Avrupa Zenginleşirken Asya Neden Yoksul Kaldı?, 18. yüzyılın sonundan itibaren endüstrileşen Avrupa ile bu yola girmeyen Asya arasındaki meşhur “ekonomik ayrışma” meselesine verdiği şaşırtıcı cevaplarla çokça konuşulmuş bir kitap.
Avrupa
Zenginleşirken Asya Neden Yoksul Kaldı?, 18. yüzyılın sonundan itibaren
endüstrileşen Avrupa ile bu yola girmeyen Asya arasındaki meşhur “ekonomik
ayrışma” meselesine verdiği şaşırtıcı cevaplarla çokça konuşulmuş bir kitap.
Hintli
yazar Prasannan Parthasarathi 17 ve 18. yüzyıllarda Avrupa ile Asya arasındaki
benzerliklerin sanıldığından çok daha fazla olduğunu, farklılıkların ise
genellikle düşünüldüğünden daha az önem arz ettiğini ileri sürüyor.
Küresel
ekonomi tarihine dair yeni yorumlarıyla Avrupa merkezci bir tarih okumasını temelinden
sarsan bir yaklaşım ortaya koyuyor.
Avrupa’nın
Asya’ya kıyasla daha üstün bir akılcılığa ve bilime, daha ideal piyasalara ve
kurumlara sahip olduğu için zenginleştiğiyle ilgili harcıâlem görüşlerin
gerçekten uzak olduğunu Hindistan, Japonya, Çin ve Osmanlı İmparatorluğu’yla
ilgili pek çok ve çeşitli belgelere dayanarak gösteriyor.
Prasannan
Parthasarathi, Boston College Tarih Bölümünde öğretim üyesi. Diğer
yapıtları arasında, The Transition to a Colonial Economy: Weavers,
Merchants and Kings in South India, 1720-1800 (Cambridge, 2001); Spining
World: A Global History of Cotton Textiles, 1200-1850, yer alıyor.
Avrupa Zenginleşirken Asya Neden Yoksul Kaldı? / Prasannan Parthasarathi / Çeviren: Öktem Kalaycıoğlu / İş Bankası Kültür Yayınları / 420 s.
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