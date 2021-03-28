Parti binasından çelengi çaldılar: Şüpheliler yakalandı

28 Mart 2021 Pazar, 09:45

Osmaniye'de, İstiklal Mahallesi Cevdet Sunay Caddesi üzerinde bulunan CHP İl Başkanlığı binasındaki çelengin yerinde olmadığını fark eden partililer durumu polis ekiplerine bildirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlattı. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan hırsızlık olayının görüntülerini detaylı incelemeden geçiren polis, çelengi çalan şahısların kimliklerini tespit etti. Yapılan fiziki takip sonucunda A.D. ve C.K. isimli şüpheliler gözaltına alındı.

Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.



