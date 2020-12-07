Partiye gitti, antrenmana alınmadı!

07 Aralık 2020 Pazartesi, 16:00

Houston Rockets’ın yıldız oyuncusu James Harden’ın karantina kurallarını ihlal ettiği için ilk takım antrenmanını kaçırdı.

ESPN’de yer alan haberde NBA yönetiminin bu hafta oyuncuların evlerinde karantinada kalıp sadece takım antrenmanlarına katılmasını istemesine rağmen Jamers Harden’ın Atlanta’da bir doğum günü partisine katıldığı belirtildi. Yönetimin, sadece antrenman ve market alışverişi dışında oyuncuların dışarı çıkmamalarını istediği ifade edilirken Harden’ın koronavirüs protokollerini ihlal ettiği için ceza alabileceği kaydedildi. Mike D’Antoni’nin yerine bu sezon takımın başına geçen Stephen Silas, ilk takım antrenmanları öncesinde yaptığı basın toplantısında, ‘’ Bu durumdan memnun değilim. Normal şartlarda burada bireysel olarak çalışması gerekiyordu. Onunla konuşmadık. Takımın önemli bir oyuncularından birisi ve bu sene başarmak istediğimiz şeyde önemli bir rolü var. ‘’ ifadelerini kullandı. Silas, ayrıca koronavirüs protokolleri sebebiyle P.J. Tucker’ın da takımla antrenmanlara çıkamadığını, bireysel olarak çalışmaya devam ettiğini ve karantina sürecinin tamamlanmasının ardından takıma katılacağını söyledi.

NBA’de takas döneminin başlamasının ardından James Harden, Brooklyn Nets’e takas olmak istediğini açıklamıştı.