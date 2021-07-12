Partizan'da Zeljko Obradovic, Udoh ve Sloukas'ı istiyor
Zeljko Obradovic'i başantrenörlüğe getiren Partizan, Obradovic'in Fenerbahçe'deki eski öğrencilerini radarına aldı.
Başantrenörlüğe 2013 ve 2020 yılları arasında Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nı çalıştıran efsane ismi Zeljko Obradovic'i getiren Sırp ekibi Partizan, hareketli bir transfer dönemi geçiriyor.
1992 yılında EuroLeague şampiyonluğuna ulaştırdığı siyah-beyazlı ekibi Avrupa'nın en büyük takımlarından birisi haline getirmek isteyen Obradovic'in transfer hedefinde, Fenerbahçe'deki eski öğrencileri Ekpe Udoh ve Kostas Sloukas var.
EKPE UDOH'A TEKLİF YAPILDI
İtalyan basınından La Repubblica'nın haberine göre Partizan, 2015 ve 2017 yılları arasında Fenerbahçe'de beraber çalıştığı Ekpe Udoh'a teklif götürdü. Haberde, İtalyan ekibi Virtus Bologna'nın da Udoh'un peşinde olduğu kaydedildi. Fenerbahçe'nin 2017 yılındaki EuroLeague şampiyonluğunun mimarlarından olan pivot, kariyerini Çin Ligi ekibi Beijing Royal Fighters'ta sürdürüyor.
KOSTAS SLOUKAS HEDEFTE
Yunan basınından Sport24 ise, 2020 yılında Fenerbahçe'den ayrılarak Olympiakos'a giden ve kırmızı-beyazlı ekipte aradığını bulamayan Kostas Sloukas'ın, Zeljko Obradovic'in transfer hedefleri arasında yer aldığını okuyucularına duyurdu. Sloukas, Obradovic'in Fenerbahçe'den ayrılması sonrasında eski takımı Olympiakos'a gitmişti.
EuroCup'ta mücadele etmesine rağmen bir üst lig olan Turkish Airlines EuroLeague'in yıldız isimlerine talip olan Partizan; Avrupa'nın devlerinin radarında olan Kevin Punter, Zach LeDay, Aleksa Avramovic ve Rodions Kurucs'u kadrosuna katmıştı.
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