Zeljko Obradovic Partizan ile anlaşmaya vardı

Fenerbahçe'nin eski antrenörü Zeljko Obradovic, Partizan ile 3 yıllık anlaşma sağladı.

cumhuriyet.com.tr
25 Haziran 2021 Cuma, 17:08
Zeljko Obradovic Partizan ile anlaşmaya vardı
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Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'na tarihinin ilk ve tek Turkish Airlines EuroLeague şampiyonluğunu kazandıran ve 2020 yazında takımdan ayrıldıktan sonra geçtiğimiz sezonu boş geçiren Sırp başantrenör Zeljko Obradovic, dış basının haberine göre Partizan ile anlaşarak ülkesine geri döndü. 

Mozzart Sport’un haberine göre; Partizan, Zeljko Obradovic ile anlaşmaya vardı. Obradovic, Partizan ile 3 yıllık sözleşmeye imza atacak.

Partizan Başkanı Ostoja Mijailovic de Twitter hesabından Obradovic’in 30 yıl sonra geri döndüğünü ima eden bir paylaşımda bulundu.


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