Paşinyan, Genelkurmay Başkanı’nın görevden alınması talebini tekrarladı
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan’ın reddettiği Genelkurmay Başkanı’nın görevden alınması talebini tekrarladı.
Dağlık Karabağ’da Azerbaycan ile 44 gün süren savaşta ağır yenilgiye uğrayan Ermenistan’da siyasi kriz devam ediyor. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, kendisine ve hükümete karşı ordunun darbe girişiminde bulunmasının ardından Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan’ın görevden alınmasına yönelik kararnameyi imzalayarak Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan’a göndermişti. Sarkisyan’ın bugün Paşinyan’ın gönderdiği kararnameyi reddetmesi üzerine Paşinyan’ın tepkisi merak konusu olmuştu. Paşinyan’dan konuya ilişkin yeni bir açıklama geldi. Paşinyan tarafından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan’ın reddettiği Genelkurmay Başkanı’nın görevden alınması talebinin tekrarlandığı kaydedildi. Genelkurmay Başkanı’nın görevden alınması için yeni bir kararname imzaladığını ve Cumhurbaşkanı Sarkisyan’a gönderdiğini ifade eden Paşinyan, "Cumhurbaşkanı Sarkisyan, Genelkurmay Başkanı’nın görevden alınması ile ilgili kararnameyi reddederek, Başbakanlığa geri gönderdi. Söz konusu karar, mevcut durumun çözülmesine yardımcı olmuyor" ifadelerini kullandı. Paşinyan, destekçilerine de seslenerek, meydanları terk etmemeleri çağrısında bulundu.
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