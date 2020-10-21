Paşinyan’dan gerilimi arttıracak açıklamalar: Sonuna kadar savaşacağız
Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Azerbaycan ile gerilimi sürdürecek açıklamalarda bulundu. "Karabağ olmadan Ermenistan da olmaz. Karabağ için artık diplomatik çözüm yok, sonuna kadar savaşacağız" dedi.
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan ile devam eden Karabağ savaşı ile ilgili açıklamalarda bulundu. "Sorunun şu aşamada diplomatik bir çözümü yok.Herkes silaha sarılmalı ve vatanını korumalı. Sadece 2 seçeneğimiz var, zafer ya da yenilgi.Başka seçenek yok.Karabağ olmadan Ermenistan olmaz" ifadelerini kullandı.
2 KEZ İMZALANAN ATEŞKESİ İHLAL ETTİLER
İki ülkenin dışişleri bakanları Moskova'da bir araya geldikten sonra ateşkes kararı alınsa da, Ermenistan ordusu ateşkesi defalarca ihlal etti ve sivilleri hedef aldı. Uluslararası kamuoyunun çağrılarına rağmen Başbakan Nikol Paşinyan gerilimi tırmandırmaya devam ediyor.
AZERBAYCAN: SİVİL CAN KAYBI 63’E YÜKSELDİ
Sputnik'te yer alan habere göre, Azerbaycan Başsavcılığı, Dağlık Karabağ’daki gerginliğin başlamasından bu yana hayatını kaybeden Azerbaycanlı sivil sayısının 63’e yükseldiği açıklaması yaptı. Verilen bilgiye göre, çatışmalar nedeniyle 292 sivil de yaralandı.
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