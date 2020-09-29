Paşinyan’dan Merkel’e: "Türkiye’nin bölgedeki politikasına engel olun"
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Almanya Başbakanı Angela Merkel’le yaptığı telefon görüşmesinde Dağlık Karabağ’daki gerginliği konuştu. Söz konusu görüşme Ermenistan tarafından sosyal medya aracılığıyla duyuruldu.
Ermenistan hükümetinin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, Paşinyan ve Merkel telefonla Dağlık Karabağ’daki gerginliği ele aldı. Paşinyan, temmuzda gerginliğin tırmanmaya başlamasından beri, Türkiye’nin bölgede görülmemiş düzeyde bir aktiflik gösterdiğini ifade etti.
Paşinyan, Merkel’e Türkiye’nin saldırgan ve yıkıcı eylemlerinin engellenmesinin yanı sıra bölgede duruma müdahil olmasının önüne geçilmesi için her türlü çabayı göstermeleri çağrısında bulundu.
MERKEL: BARIŞÇIL ÇÖZÜM
Sputnik’te yer alan haberde ölgede gerginleşen durumla ilgili derin endişelerini ifade eden Merkel, Karabağ sorununun barışçıl yolla çözümünden başka alternatif olmadığını ve AGİT Minsk Grubu çerçevesinde barış sürecine geri dönülmesi gerektiğini söyledi.
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